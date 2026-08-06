Advertising
Actualitate· 1 min citire
Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival
Untold
Festivalul UNTOLD a început oficial la Cluj-Napoca, unde sute de mii de participanți sunt așteptați să ia parte, în următoarele patru zile, la unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Cele nouă scene vor găzdui peste 200 de artiști din România și din străinătate.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:38Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
- 15:26PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”
- 14:41Directoarea care a delapidat peste 4,5 milioane lei de la Electrica Serv - trimisă în judecată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News