Studenții, solidari cu sindicaliștii din Educație

Critici împotriva conducerii Ministerului Educației

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță că se alătură protestului programat, pe 4 februarie, de federațiile sindicale din educație, ca reacție la măsurile de austeritate adoptate în ultimul an și la intenția Executivului de a reduce bugetul alocat educației și cercetării.

Manifestația va avea loc în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei.

Reprezentanții studenților susțin că deciziile recente au generat efecte sociale și economice semnificative, afectând direct accesul la educație și calitatea actului educațional.

În acest context, ANOSR solicită o schimbare de direcție în politicile publice din domeniu și respectarea angajamentelor asumate prin legislația în vigoare.

Finanțarea educației, criticată

Potrivit ANOSR, actualul sistem de finanțare a educației este marcat de inechități majore, iar măsurile de austeritate adoptate în 2025 au amplificat aceste probleme.

Organizația atrage atenția că, începând cu 1 ianuarie 2025, aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 a limitat reducerea de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu și universitate.

O analiză publicată de ANOSR la 19 ianuarie 2026 arată că această măsură a generat o economie bugetară de doar 0,0021%, în timp ce impactul social asupra studenților a fost semnificativ, prin restrângerea mobilității și a accesului la oportunități educaționale.

Reduceri ale fondului de burse

Studenții semnalează că Legea nr. 141/2025 a adus reduceri substanțiale în sistemul de învățământ superior, afectând în mod direct fondul de burse și protecția socială.

Printre principalele modificări se numără:

schimbarea bazei de calcul a costului standard per student, de la salariul minim brut la salariul minim net;

acordarea burselor doar pe durata activităților didactice;

eliminarea posibilității ca studenții înmatriculați pe locuri cu taxă să beneficieze de burse.

Conform ANOSR, aceste modificări au dus la diminuarea fondului de burse cu aproximativ 52%, echivalentul a circa 44.000 de burse sociale.

În același timp, studiul „Coșul minim al studentului, în plină austeritate”, publicat de ANOSR în ianuarie 2026, arată că un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei lunar pentru cheltuielile de bază, în timp ce valoarea bursei sociale minime este de doar 925 de lei.

ANOSR acuză lipsa unui dialog real cu autoritățile și susține că solicitările transmise în mod repetat către Ministerul Educației și Cercetării au fost ignorate.

„Condamnăm lipsa de interes față de domeniul educației și cercetării, demonstrată prin refuzul de a organiza consultări reale privind impactul măsurilor de austeritate și al posibilei reduceri a cifrei de școlarizare”, se arată în comunicatul organizației.

Studenții avertizează că orice reducere suplimentară a finanțării universităților va conduce inevitabil la creșterea taxelor și la limitarea accesului la educație.

Revendicările studenților

ANOSR anunță că va participa la protestul din 4 februarie, de la ora 12:00, în fața Guvernului României, cu următoarele solicitări principale:

alocarea a minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație și cercetare, conform Legii învățământului superior;

acordarea burselor pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

creșterea procentului din salariul minim net utilizat pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5%;

reintroducerea burselor pentru studenții înmatriculați pe locuri cu taxă;

suplimentarea fondului de burse din surse proprii ale universităților;

revenirea la reducerea de 90% la transportul feroviar pentru studenți, pe toate rutele.

Apel la solidaritate

ANOSR face apel la întreaga comunitate academică să se alăture protestului, subliniind că miza nu este doar situația financiară a studenților, ci viitorul sistemului educațional românesc.

„Educația nu poate fi tratată ca o cheltuială, ci ca o investiție strategică în dezvoltarea societății”, transmit reprezentanții studenților.