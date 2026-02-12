Actualitate· 1 min citire
Târgul de Turism al României începe astăzi la Romexpo
12 feb. 2026, 08:59
Actualizat: 12 feb. 2026, 08:59
Articol scris de Scris de Realitatea de Harghita
Târgul de Turism al României este deschis publicului până duminică
Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României începe astăzi la Romexpo, în București. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a patru zile și reunește agenții de turism, tur-operatori, hotelieri și reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate.
Vizitatorii pot descoperi oferte pentru vacanțele din 2026, de la pachete early booking pentru litoral, până la destinații exotice, turism balnear sau circuite culturale. Sunt anunțate reduceri disponibile exclusiv în perioada târgului.
Ediția din acest an include și o zonă dedicată industriei ospitalității, Hospitality HUB, care pune accent pe modernizarea serviciilor de cazare și HoReCa.
