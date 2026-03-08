Trump îl ironizează pe Keir Starmer după atacurile din Golf: „Vine după ce am câștigat deja”

Donald Trump, l-a ironizat pe premierul britanic Keir Starmer în contextul tensiunilor din Golful Persic, unde mai multe atacuri au avut loc în ultimele zile.

Trump a sugerat că reacția liderului britanic a venit prea târziu, afirmând că acesta „vine după ce am câștigat deja”, într-o declarație care a stârnit reacții în mediul politic și diplomatic.

Comentariile fostului lider american apar după o serie de atacuri care au amplificat tensiunile în regiunea Golfului, o zonă strategică pentru comerțul global cu energie și pentru securitatea internațională. Oficialii occidentali analizează situația și încearcă să evite o escaladare a conflictului.

În declarația sa, Trump a susținut că poziția sa fermă din trecut față de statele considerate ostile în regiune ar fi contribuit la descurajarea unor atacuri similare. În același timp, el a criticat modul în care liderii europeni gestionează actualele crize de securitate.

De cealaltă parte, guvernul condus de Keir Starmer a transmis că urmărește cu atenție evoluțiile din regiune și cooperează cu partenerii internaționali pentru menținerea stabilității și securității maritime.

Tensiunile din Golf au crescut în ultimele zile, pe fondul unor atacuri asupra infrastructurii și transportului maritim, iar comunitatea internațională încearcă să evite o extindere a conflictului într-o regiune deja marcată de instabilitate.