Un pieton de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe DN 12A, în Harghita

Un pieton de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe DN 12A, în comuna Lunca de Sus, în dimineața zilei de 23 octombrie 2026.
Evenimentul s-a produs în jurul orei 07:40. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Miercurea-Ciuc au fost sesizați și au început cercetările la fața locului.
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, un bărbat de 66 de ani conducea un autoturism dinspre Lunca de Jos către Miercurea-Ciuc. În împrejurări care urmează să fie stabilite de anchetatori, acesta ar fi surprins și accidentat un bărbat de 54 de ani, care se deplasa pe marginea părții carosabile.
Pietonul a suferit leziuni grave în urma impactului. Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean prezent la locul accidentului a efectuat manevre de resuscitare, însă bărbatul a decedat.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejururilor în care s-a produs evenimentul rutier.