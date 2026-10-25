Un pieton de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe DN 12A, în Harghita

Publicat 25 oct. 2026, 08:25 Sursă Ziar Harghita

Un pieton de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe DN 12A, în comuna Lunca de Sus, în dimineața zilei de 23 octombrie 2026.

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