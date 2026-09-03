Un urs lovit de mașină a atacat un bărbat de 74 de ani. Victima, transportată de urgență la spital

Publicat 3 sept. 2026, 12:54 Sursă Realitatea.net

Un bărbat de 74 de ani, din Harghita, a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat de un urs pe DN 13A, în Sângeorgiu de Pădure. Animalul fusese lovit de mașina în care acesta se afla, iar victima a coborât pentru a verifica situația.

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