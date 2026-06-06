Zelenski, mesaj dur pentru Putin după atacurile devastatoare din adâncul Rusiei: „A sosit timpul să punem capăt acestui război” – VIDEO

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj extrem de ferm către Kremlin, după o serie de atacuri ucrainene care au lovit în noaptea trecută unele dintre cele mai importante obiective strategice ale Rusiei. „A sosit timpul să punem capăt acestui război. Dar conducătorul Rusiei vrea să continue lupta”, a declarat Zelenski, subliniind că Ucraina își intensifică „sancțiunile cu rază lungă” împotriva infrastructurii militare și energetice ruse.

Liderul de la Kiev a confirmat că dronele ucrainene au parcurs aproximativ 1.000 de kilometri până în regiunea Sankt Petersburg, unde au lovit arsenale ale marinei ruse și o bază din Kronstadt. Alte drone au ajuns la 500 de kilometri în interiorul regiunii Krasnodar, unde au lovit un depozit de petrol. „Le mulțumesc luptătorilor noștri pentru precizie ”, a spus Zelenski.

Presa ucraineană relatează că trei obiective strategice majore ard în Rusia : un depozit de combustibil din Ust-Labinsk , unul dintre principalii furnizori de carburant pentru Kuban și Adîghea; rafinăria Antipinsky din Tyumen , una dintre cele mai mari rafinării private ale Federației Ruse; și Institutul de Cercetare în Inginerie Termică Marină din Lomonosov , implicat în dezvoltarea de arme și echipamente pentru flota de submarine.



