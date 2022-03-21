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Economie· 1 min citire
Adrian Câciu, ministrul cheie din Cabinetul Ciucă - ce se întâmplă cu pensiile și salariile. Legile Puterii, ora 20.50
Adrian Câciu, ministrul cheie din Cabinetul Ciucă - ce se întâmplă cu pensiile și salariile. Legile Puterii, ora 20.50
Alexandra Păcuraru îl scoate la raport pe ministrul-cheie din cabinetul Ciucă. Nu ratați Legile Puterii, astăzi, de la ora 20.50
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