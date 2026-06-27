Daniel Udrescu: Cum te lasă inflația fără bani în timp ce statul câștigă pe seama ta

Inflația nu înseamnă doar că s-au scumpit roșiile sau benzina. Inflația este o mașinărie care îți topește banii din buzunar. Pentru stat, inflația este o metodă secretă prin care adună bani fără să anunțe că a mărit taxele.
Statul profită de pe urma scumpirilor în două moduri foarte clare.
1. Statul te impozitează pe o minciună. Imaginează-ți că ieri ai cumpărat un teren cu 100 de lei. Din cauza inflației, banii s-au devalorizat, iar astăzi, ca să cumperi exact același teren, ai nevoie de 170 de lei.Tu decizi să vinzi terenul cu 170 de lei. Te-ai îmbogățit? Nu. Terenul este exact același. Dar statul vine și spune „Ai cumpărat cu 100 și ai vândut cu 170. Plătește impozit pe profit pe acești 70 de lei.” Acei 70 de lei nu sunt un câștig real, ci doar inflație în prețuri. Statul a încasat bani reali la buget din pierderea ta.
2. Reducerea datoriei publice. Statul este cel mai mare datornic din țară. El se împrumută constant de la bănci sau de la populație ca să își acopere cheltuielile. Să zicem că statul s-a împrumutat de la tine cu 100 de lei în 2021 și promite să ți-i dea înapoi în 2026. În 2026, statul vine și îți dă înapoi fix cei 100 de lei, care valoreaza real doar 59 de lei. Ce s-a întâmplat de fapt? Statul s-a folosit de banii tăi când valorau mult și ți-a dat înapoi niște bani cu care nu mai poți face mare lucru. Inflația i-a șters statului datoria în mod mascat, iar cel care a pierdut diferența ești tu. La fel și cu depozitele la bancă.
Politicienii vorbesc despre inflație ca și cum ar fi un fenomen natural pe care nu îl poate controla nimeni. Ea apare pentru că statul și băncile centrale decid să primească sau să printeze mai mulți bani în economie decât este nevoie (prin credite ieftine și cheltuieli publice uriașe). Când pe piață apar de două ori mai mulți bani, dar numărul de pâini, case sau mașini rămâne același, prețul lor se dublează automat. Inflația NU ESTE UN FENOMEN NATURAL, este rezultatul direct al deciziilor luate de cei de la conducere.
De ce tu pierzi exponențial față de ce câștigă statul
Tu ești decapitalizat mult mai rapid și mai dur decât reușește statul să câștige. Dacă ne uităm pe cifre simple, când inflația este mare, banii tăi se topesc cu, să zicem, 40% (din 2021 până azi). Tu pierzi din valoarea muncii tale. În tot acest timp, statul nu câștigă acei 40% pe care i-ai pierdut tu. Statul ia doar o bucățică din acea inflație sub formă de impozit.
Aici este dezastrul economic
Tu pierzi masiv capitalul tău se evaporă în ritm exponențial iar statul câștigă doar cu lingurița din taxele aplicate pe acele prețuri mărite.Restul de valoare nu se duce nicăieri, pur și simplu se distruge. Inflația funcționează ca un incendiu, îți arde ție toată casa (capitalul), iar statul vine la final doar ca să adune cenușa și să o folosească drept îngrășământ. Tu rămâi fără nimic, iar economia privată devine din ce în ce mai slabă și mai săracă.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor