Economie· 1 min citire

Escrocherie în numele ANAF. Un bărbat din Neamț a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic

ANAF

ANAF

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 11:05

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, a rămas fără aproape 32.000 de lei după ce a fost victima unei înșelătorii puse la cale de un individ care s-a prezentat drept inspector ANAF.

Potrivit polițiștilor, victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-a spus că are de recuperat suma de 4.120 de lei, reprezentând TVA restant, aferent unei firme pe care o administrează.

Sub acest pretext, escrocul l-a convins să efectueze mai multe transferuri bancare, iar bărbatul a virat în total 31.950 de lei din contul societății într-un cont indicat de presupusul reprezentant al ANAF.

După ce și-a dat seama că a fost înșelat, victima a sesizat autoritățile.

Polițiștii din județul Neamț au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și desfășoară cercetări pentru identificarea persoanei responsabile și recuperarea prejudiciului.

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