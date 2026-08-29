Economie· 2 min citire

Ieftinire nesemnificativă la pompă: Motorina scade cu doar 17 bani

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat29 aug. 2026, 20:21
Actualizat29 aug. 2026, 20:26
SursăRealitatea PLUS

În ciuda prețurilor ridicate de la pompă, reducerea accizei la carburanți va ajunge la 25%, aducând o ieftinire de doar 17 bani pe litrul de motorină. Cu toate că măsura a intrat în vigoare de la începutul lunii august, tarifele rămân la un nivel crescut, oferind un sprijin minim pentru șoferii afectați de costurile mari din Uniunea Europeană.

De săptămâna viitoare ar trebui să vedem din nou o reducere la pompă, însă șoferii nu mai au nicio așteptare, pentru că ultima reducere aplicată parcă nu a avut loc. Vedem în acest moment la benzinăria unde ne aflăm că motorina standard este 10 lei 20, cea premium 11 lei 09, benzina standard 9 lei 54, iar cea premium 9 lei 99.

În ultimele săptămâni, prețul acestora a crescut aproape în fiecare zi. Sunt benzinării unde găsim și 10,40 motorina standard.

Acum, până pe 31 august, statul are o reducere cu 20%. Asta înseamnă aproape 68 de bani pe litru. Ei bine, de la 1 septembrie se va aplica o nouă reducere, până pe 15 septembrie, de 25%. Asta înseamnă că pe acest panou ar trebui să vedem prețul motorinei cu 17 bani pe litru mai puțin.

De la 15 septembrie, statul se va uita din nou la prețuri și poate schimba această reducere. Asta înseamnă că prețul ar putea să crească. Având în vedere că în unele benzinării motorina este 10 lei 40, de la 15 septembrie o putem regăsi cam cu 90 de bani pe litru mai mult. Asta înseamnă că va depăși cu mult pragul de 11 lei.

Sunt creșteri importante așteptate în următoarea perioadă. Odată cu aceste creșteri, am putea să vedem și în magazine prețuri mult mai mari. Consiliul Concurenței a făcut verificări și spune că aceste prețuri nu sunt speculative și că nu există niciun motiv ca aceștia să fi crescut artificial prețurile.

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