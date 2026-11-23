Publicat 23 nov. 2026, 13:13 Sursă adevarul

BRD - Groupe Société Générale și Exim Banca Românească au pierdut luni, 23 noiembrie, cererile de suspendare a amenzilor din dosarul ROBOR. Instanța a respins solicitările, iar sancțiunile totale pentru cele două bănci depășesc 508 milioane de lei.

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