Economie· 2 min citire

Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Noi scumpiri la principalele benzinării din România

Scumpiri la pompă

Scumpiri la pompă

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 11:33
Sursărealitatea.net

Benzina rămâne sub pragul de 10 lei

Prețul motorinei a crescut din nou, marți, 22 septembrie, în toate marile rețele de benzinării din România. Majorările vin după scumpirea operată luni de OMV Petrom și duc motorina standard la doar câțiva bani de pragul de 11 lei pe litru.

Rompetrol și MOL au majorat prețul cu 9 bani pe litru, în timp ce Lukoil a aplicat o creștere de 6 bani. La SOCAR, motorina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Cu o zi înainte, Petrom și OMV crescuseră prețul cu 9 bani pe litru.

Cât costă motorina în București

În dimineața zilei de 22 septembrie, prețurile raportate pentru motorina standard în marile rețele erau:

  • Petrom: 10,91 lei/litru

  • OMV: 10,97 lei/litru

  • Rompetrol: 10,97 lei/litru

  • MOL: 10,97 lei/litru

  • Lukoil: 10,99 lei/litru

  • SOCAR: 10,94 lei/litru

Astfel, la unele stații Lukoil, un singur ban mai desparte prețul motorinei de pragul de 11 lei pe litru.

Benzina rămâne sub pragul de 10 lei

În cazul benzinei standard, prețurile nu au fost modificate marți. În majoritatea rețelelor, litrul se apropie de pragul de 10 lei, în timp ce la Petrom prețul este de 9,93 lei.

Evoluția recentă a prețurilor vine într-un context de presiune pe piața motorinei, iar scumpirile succesive au redus rapid efectul reducerilor de acciză aplicate în această perioadă.

Dacă tendința de creștere va continua, pragul de 11 lei pentru un litru de motorină standard ar putea fi depășit în perioada următoare.

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