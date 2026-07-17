Negocieri tensionate la Cotroceni pe Legea Salarizării. Sindicatele cer 20 de miliarde, dar Guvernul pune limita la 12 miliarde. Decizia finală se ia marți

Consultările de la Palatul Cotroceni privind noua lege a salarizării unitare au intrat într-o fază critică. Consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au prezentat vineri schița de proiect liderilor politici. Discuțiile tehnice au scos la iveală o prăpastie uriașă între pretențiile din sistemul public și realitatea bugetară agreată cu reprezentanții Comisiei Europene.
Calculele lui Dragoș Pîslaru: „Solicitările depășesc 20 de miliarde de lei, este imposibil”
Ministrul interimar al Muncii a dezvăluit că presiunea financiară venită dinspre sindicate și aparatul bugetar este mult peste posibilitățile actuale ale României. Pîslaru a anunțat că, în urma discuțiilor dure cu Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană, s-a stabilit o linie roșie de la care nu se poate devia dacă vrem să primim banii din PNRR.
Cererea sindicatelor: Peste 20 de miliarde de lei.
Bugetul inițial: Plecat de la un acord politic de 8 miliarde de lei.
Limita maximă aprobată (compromisul final): 12,1 miliarde de lei (ceea ce reprezintă o creștere a masei salariale de aproape 7,3% din PIB).
„În mod evident, pe structura actuală de angajamente fiscal-bugetare ale României, solicitările de 20 de miliarde nu pot fi rezolvate. Valoarea de 12,1 miliarde de lei este cea maximală. Ne exprimăm încrederea că proiectul va fi adoptat, nu doar pentru cele 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului din PNRR, ci pentru a corecta inegalitățile profunde din sistem”, spune Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii
Radu Burnete: „Ministerul Muncii publică proiectul. Liderii politici decid marți”
Consilierul prezidențial Radu Burnete, cel care a coordonat discuțiile de la Cotroceni, a explicat că rolul executivului interimar a fost strict unul de „secretariat tehnic” și că mingea se află acum exclusiv în terenul partidelor politice.
Proiectul legislativ urmează să fie publicat în cel mai scurt timp pe site-ul Ministerului Muncii pentru transparență publică.
Radu Burnete a subliniat că negocierile cu partenerii sociali au dus deja la modificarea multor grile de salarizare, mecanismul de calcul bazându-se pe dinamica dintre coeficienți și punctul de referință. „Cheia întregului proiect stă în acest punct de referință, care este ușor de crescut”, a explicat oficialul.
De asemenea, acesta a clarificat modul în care vor fi tratate beneficiile extrasalariale: toate sporurile actuale vor fi integrate în noul venit brut, urmând să mai fie păstrate doar anumite sporuri specifice, în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Noua formulă de calcul va fi aplicată uniform pentru toate domeniile din sistemul public, cu o singură excepție instituțională: Banca Națională a României (BNR).
Calendarul negocierilor:
Analiză în partide: Formațiunile politice au la dispoziție câteva zile pentru a studia draftul și pentru a purta discuții interne și consultări cu sindicatele și familiile ocupaționale.
Marți (21 iulie): Va avea loc o nouă reuniune crucială la Palatul Cotroceni, de această dată cu participarea directă a liderilor politici de rang înalt, pentru a stabili dacă partidele își asumă semnarea și depunerea proiectului în Parlament.
„Acordul este semnat între patru partide. Ele vor discuta despre acest proiect și vom vedea săptămâna viitoare ce opinii vor avea. Astăzi am avut doar un schimb de întrebări. Nimeni nu poate să își asume un astfel de proiect fără să îl citească în detaliu”, a declarat Radu Burnete, consilier prezidențial.
Deznodământul de marțea viitoare va fi decisiv: fie partidele din coaliție acceptă varianta de compromis de 12,1 miliarde de lei agreată cu Bruxelles-ul, fie România riscă blocarea jalonului de 770 de milioane de euro din PNRR.