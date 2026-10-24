Paradoxul din agricultura Harghitei: recoltă bogată de cartofi și cereale, dar fermierii câștigă puțin

Fermierii din județul Harghita au avut anul acesta producții bune la cereale și cartofi. Prețurile mici cu care își pot vinde recolta îi îngrijorează însă, mai ales că se tem și de creșterea costurilor de producție.
Directorul Direcției pentru Agricultură Harghita, Romfeld Zsolt, a declarat, pentru AGERPRES, că la grâu s-a înregistrat o producție medie de 4.000- 4.500 de kilograme la hectar, considerată foarte bună pentru condițiile județului, dar prețul de vânzare este de aproximativ 1 leu/ kilogram, 'care abia acoperă înființarea și menținerea culturii'.
O situație similară se înregistrează și în cazul cartofului.
Pe cele aproximativ 5.000 de hectare cultivate în județ, producția medie este estimată la 25.000 de kilograme la hectar, față de circa 18.000 de kilograme la hectar în anul precedent.
Prețul cartofului la poarta fermei se situează între 1 și 1,3 lei pe kilogram, care nu acoperă costurile de înființare și menținerea a culturii, estimate la aproximativ 30.000 de lei pe hectar.
'Cea mai mare problemă e prețul de desfacere la poarta fermei, atât la cereale, cât și la cartofi, culturile principale care aduc venituri, nu profituri, (...) pentru cultivatori de plante și fermele vegetale', a menționat șeful Direcției pentru Agricultură Harghita.
Acesta a adăugat că cea mai mare îngrijorare a producătorilor de cartofi și cereale este legată de creșterea prețurilor inputurilor în agricultură, respectiv motorină sau îngrășăminte, care va duce la majorarea cheltuielilpr de înființare a culturilor.
'Sperăm să nu determine o scădere a suprafeței, și așa destul de diminuate, a culturilor reale realizate în județul Harghita', a arătat Romfeld Zsolt.
În ceea ce privește valorificarea cartofilor, acesta a explicat că unii producători au contracte comerciale cu fabrici de procesare sau cu rețele de magazine. Totuși, livrarea către supermarketuri înseamnă și cheltuieli suplimentare pentru sortare, curățare, ambalare și depozitare.
Șeful Direcției pentru Agricultură Harghita a mai precizat că producătorii care păstrează cartofii în depozite speră la o creștere ulterioară a prețurilor, însă și costurile de depozitare se adaugă cheltuielilor deja suportate.
Producătorii mici, tot mai puțini la număr, își valorifică marfa în piețele locale sau prin formele de comercializare permise pentru producătorii agricoli, a mai arătat sursa citată.