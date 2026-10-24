Paradoxul din agricultura Harghitei: recoltă bogată de cartofi și cereale, dar fermierii câștigă puțin

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:56

Fermierii din județul Harghita au avut anul acesta producții bune la cereale și cartofi. Prețurile mici cu care își pot vinde recolta îi îngrijorează însă, mai ales că se tem și de creșterea costurilor de producție.

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