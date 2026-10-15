Pensia anticipată în 2026: condiții, penalizări și alternative fără reducere

Românii care doresc să se pensioneze înainte de vârsta standard pot solicita pensia anticipată, dar suportă o reducere a cuantumului de până la 24%. Există însă o alternativă legală care permite ieșirea mai devreme fără penalizare.
Pensionarea anticipată în 2026 rămâne o opțiune pentru persoanele care au acumulat un stagiu de cotizare suficient, dar nu este automată doar prin atingerea unei vechimi mari. Dreptul se acordă sub condiții stricte legate de stagiul complet contributiv și numărul lunilor de anticipare.
Conform legii în vigoare, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard. Persoana trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv sau să îl fi depășit cu până la cinci ani.
Stagiul minim și perioadele neeligibile
Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani în regimul standard, deși condițiile exacte variază în funcție de sex, data nașterii și calendarul de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023.
Stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani, nu este suficient pentru acordarea pensiei anticipate. De asemenea, anumite perioade recunoscute în alte scopuri nu se includ în stagiul necesar acestui tip de pensie.
Casa Națională de Pensii Publice precizează că sunt excluse din calculul stagiului complet contribuțiile realizate prin contracte de asigurare socială începând cu 1 ianuarie 2018, precum și perioadele asimilate, cum ar fi studiile universitare la zi absolvite cu diplomă sau serviciul militar. Acestea pot fi valorificate doar pentru pensia la limita de vârstă.
Penalizări în funcție de stagiul suplimentar
Diminuarea cuantumului pensiei se aplică pentru fiecare lună de anticipare, conform articolului 58 din Legea nr. 360/2023. Procentul lunar depinde de câți ani peste stagiul complet a lucrat persoana:
0,40% pe lună pentru un stagiu suplimentar de până la un an;
0,35% pe lună pentru un stagiu suplimentar între un an și doi ani;
0,30% pe lună pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani;
0,25% pe lună pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani;
0,20% pe lună pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.
Pentru o anticipare de 60 de luni, reducerea poate ajunge la 24% pentru cei cu stagiul minim complet, în timp ce persoanele care au depășit stagiul complet cu patru-cinci ani vor avea o diminuare de 12%. Penalizarea se aplică până la transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, moment în care se elimină.
Alternativa fără reducere
O altă prevedere legală permite pensionarea mai devreme fără diminuarea cuantumului. Potrivit articolului 56 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard.
Această categorie este diferită juridic de pensia anticipată și nu implică aplicarea penalizărilor specifice acesteia. Reducerea vârstei standard se poate aplica și în alte situații, precum pentru perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, fiecare având condiții proprii de eligibilitate.
Documente necesare
Dosarul pentru solicitarea pensiei poate include carnetul de muncă pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, adeverințe privind vechimea, stagiile și veniturile, precum și documente justificative pentru condițiile deosebite sau speciale de muncă.
Lista exactă a documentelor diferă în funcție de istoricul profesional al solicitantului și trebuie verificată la casa teritorială de pensii competentă înainte de depunerea cererii.