Pleci în Bulgaria? Bancnotele euro pe care trebuie să le verifici de fiecare dată când ți se dă restul

Publicat 4 aug. 2026, 08:38 Sursă realitatea.net

După intrarea Bulgariei în zona euro, tot mai mulți români folosesc numerar în vacanță. Dar asta vine la pachet cu riscul să-ți cadă în mână o bancnotă fake. Specialiștii te atenționează că unele bancnote contrafăcute sunt ușor de trecut cu vederea șiți explică la ce trebuie să fii atent înainte să le pui în portofel.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre economiebancnoteBulgariapolitievacanta