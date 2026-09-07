Prețurile carburanților luni, 7 septembrie. Benzina ajunge la 9,73 lei pe litru. Cât costă motorina

Publicat 7 sept. 2026, 11:18 Sursă Realitatea.Net

Prețurile carburanților cresc luni, 7 septembrie, iar benzina standard ajunge la 9,73 lei pe litru în majoritatea stațiilor din România. Motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru, iar șoferii plătesc mai mult la pompă.

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