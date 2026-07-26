Economie· 1 min citire

Propunerea AUR pentru scăderea prețului carburanților. Proiectul ajunge în Parlament

Banzină

Banzină

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 15:26

Propunerea AUR de reducere a TVA-ului la carburanți ar putea fi analizată săptămâna viitoare în cadrul sesiunii extraordinare! Propunerea vine în condițiile în care se anunță creșteri importante de prețuri după întreruperea alimentării cu petrol din Kazahstan, iar Guvernul nu a găsit încă nicio soluție, conform Realitatea PLUS.

AUR susține că în plină criză a carburanților românii plătesc prețuri uriașe la pompă, în condițiile în care peste 60% din prețul unui litru de carburant este plătit sub formă de taxe și accize. Proiectul ar urma să propună deci o reducere de TVA, care în final să reducă prețul plătit de români în benzinării.

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