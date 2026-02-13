România a intrat oficial în RECESIUNE. Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au blocat economia
România a intrat oficial în RECESIUNE. Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au blocat economia
România se află oficial în recesiune tehnică, potrivit datelor transmise vineri dimineață de Institutul Național de Statistică.
România se află oficial în recesiune tehnică, potrivit datelor transmise vineri dimineață de Institutul Național de Statistică.
Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9%1 comparativ cu trimestrul III 2025, a transmis INS, ceea ce înseamnă că economia a consemnat al doilea trimestru succesiv de scădere.
În trimestrul III din 2025, PIB-ul a scăzut deja cu 0,2% față de trimestrul precedent, iar potrivit unor surse, în trimestrul IV s-ar fi înregistrat o scădere de aproximativ 2%.
Scenariul nu a fost negat nici de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, chiar dacă acesta s-a arătat rezervat până la publicarea datelor oficiale.
Două trimestre de scădere, un semnal clar de frânare economică
Recesiunea tehnică nu echivalează automat cu o criză, însă indică faptul că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan, care a pus accent aproape exclusiv pe reducerea veniturilor, au dus la o încetinire evidentă a activității economice: producția scade, consumul se temperează, iar companiile și populația devin mai prudente în privința cheltuielilor.
O contracție apropiată de 2% în trimestrul IV ar depăși tiparul unor ajustări moderate și ar sugera o frânare reală, cu efecte ce ar putea deveni vizibile în comenzi, investiții și încrederea consumatorilor.
Chiar și așa, rezultatul anual ar putea rămâne marginal pozitiv, în funcție de dinamica investițiilor și a exporturilor.
Citește și:
- 14:40 - România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE
- 08:43 - Consumul, 60% din PIB, în scădere accentuată: risc uriaș de recesiune
- 08:33 - Taxele majorate se văd în prețuri: România rămâne lider la scumpiri în Europa
- 14:25 - Recalcularea pensiilor, pe minus. Peste un milion de bătrâni au pensii mai mici de 1.400 de lei
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News