Uber face disponibilizări masive: 10% dintre angajați vor fi concediați și se va investi în mașini autonome

Uber, una dintre cele mai mari companii de ridesharing din lume, va elimina 10% din forța sa de muncă, pentru eficientizarea și rentabilizarea activității, în contextul crizei carburanților. La sfârșitul anului trecut, compania avea aproximativ 34.000 de angajați, potrivit raportului său anual.
Uber reduce nivelurile de management
Compania va reduce cu aproape jumătate numărul echipelor foarte mici, formate din manageri care au doar unul sau doi subordonați, potrivit CNBC.
Uber va reduce, de asemenea, cu 20% numărul angajaților aflați la șapte niveluri ierarhice distanță de CEO.
În România, Uber are doar 8 angajați cu contract de muncă, dar rețeaua sa include aproximativ 50.000 de șoferi parteneri care folosesc aplicația, potrivit ZF.
Peste 10 miliarde de dolari pentru vehicule autonome
Reducerea costurilor ar urma să permită Uber să direcționeze mai multe resurse către proiectele de dezvoltare, cum ar investiții de peste 10 miliarde de dolari în vehicule autonome în următorii ani.
Uber se alătură astfel altor mari companii tehnologice care au redus nivelurile de management pentru a simplifica structurile interne și a accelera deciziile.
Conducerea companiei nu a pus concedierile pe seama inteligenței artificiale, spre deosebire de alte restructurări recente din industria tehnologică.