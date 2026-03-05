Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, și-a reafirmat susținerea pentru Călin Georgescu și a vorbit, în exclusivitate la Realitatea Plus, despre atacurile pe care spune că acesta și mișcarea suveranistă le-ar fi suferit, inclusiv din interior, prin intermediul unor infiltrați. Păcuraru și-a exprimat, de asemenea, convingerea fermă că lui Călin Georgescu i se va face dreptate și că acesta va ajunge președinte, iar George Simion va deveni premierul României.

În intervenția sa, Păcuraru a afirmat că popularitatea tot mai mare a curentului suveranist ar fi generat reacții ostile din partea unor persoane pe care le consideră infiltrate sau interesate să provoace dezbinare.

Susținerea Alexandrei Păcuraru pentru Călin Georgescu

Vicepreședinta AUR regiunea Dobrogea a explicat că organizează în fiecare zi un protest pașnic la Constanța, pentru a-și arăta susținerea față de Călin Georgescu, tocmai pentru a demonstra faptul că fostul candidat suveranist se bucură de dragostea și prețuirea românilor din întreaga țară.

"L-am susținut încă de pe vremea când candida, atunci candidam și eu. L-am susținut în turul doi. Turul doi înainte, cu Georgescu președinte. Are dragoste de țară, are dragoste de oameni și îl iubesc din ce în ce mai mulți. Adică până și cei care l au votat pe Nicușor au început să l îndrăgească și să și l dorească pe Călin Georgescu. De ce? Pentru că și au dat seama că alegerile au fost anulate ilegal, că nu există nimic real care a stat la bază. În schimb se ridică tot felul de semne de întrebare și din ce în ce mai multe și mai mari. Ce s a întâmplat cu finanțarea domnului Nicușor Dan? Adică cum e posibil să închidem ochii, iar vorbim de dublă măsură?,” a explicat Alexandra Păcuraru

Acuzații privind atacuri și tentative de dezbinare

Vicepreședintele AUR regiunea Dobrogea a demascat și atacurile din interior la care au fost supuși suveraniștii, cu scopul de a-i dezbina și a-i îndepărta de Călin Georgescu. Alexandra Păcuraru a invocat, în acest context, manipularea lansată recent în spațiul public privind un partid care ar urma să-l sprijine pe Georgescu.

"Becali nu este singurul. O iudă care vorbește de Dumnezeu, dar nu-L are pe Dumnezeu și numai vrea să distrugă, să dezbine, pentru că dacă dezbină și luptele se duc separat, atunci rezultatul este clar: eșecul și ei manipulează în continuare.

Întrebare: Cine și de ce vrea să producă această ruptură, inclusiv invocând scenariul unui partid al lui Călin Georgescu?

Alexandra Păcuraru: "Oameni gen Becali reprezintăcel mai bun exemplu. Ei au interes să dezbine ca lucrurile să meargă tot așa, prost pentru cetățenii României, dar foarte bine pentru ei. Ei au practic, prin această desbinare, controlul suprem. Știu că businessurile lor, contractele lor cu statul nu se vor opri? Robinetul nu va fi închis, pentru că nimeni nu le controlează, pentru că ei promovează în față tot felul de lideri politici pe alte considerente și nu cele de merit, cu diplome false, niște oameni care sunt puși acolo în funcții cheie".

A. Păcuraru: Turul doi înainte cu Georgescu președinte și George Simion va fi prim ministru

Întrebare: „Sunt unii, Alexandra, pe care tu îi numeai Iude , eu vreau să le spun că sunt unii care vor să găsească o sămânță de scandal. Spune-ne tu, există sămânța asta, că am tot auzit întrebarea: de ce o simionistă să meargă în fiecare marți să susțină un Georgescu?”

Alexandra Păcuraru: „Mi-ai ridicat mingea la fileu. Ia. Este o problemă națională acum. De ce susținătorii lui Simion sunt și susținătorii lui Georgescu? Pentru că nu poate unul fără altul. Pentru că avem aceleași valori.

Pentru că iubim poporul român, iubim Sfânta Biserică și vrem familia tradițională să rămână tradițională. Nu putem să acceptăm progresiștii să facă legea în acest popor binecuvântat. Noi suntem creștini de mii de ani, nu de ieri, nu de azi. Acești iude s-au infiltrat printre suveraniști și mai instigă când se duc să-l susțină pe Georgescu: ‘Ăla este de la AUR, nu este cu noi.’ Ba da. Noi suntem. Noi suntem.

Ăsta este motivul pentru care am luat această inițiativă să îmi asum public: eu, în calitate de vicepreședinte Dobrogea, îl susțin pe Călin Georgescu. Și sunt sigură, așa cum s-au demontat toate, chiar domnul Georgescu a demontat-o pe ultima, că nu își face partid politic, sunt sigură. Turul doi înainte cu Georgescu președinte și George Simion va fi primul ministru al României. Sunt sigură că se va întâmpla așa. Și veți vedea.

Și atunci toți ăștia care au băgat bățul prin gard, cum îi place colegului Botin să spună, vor rămâne cu bățul. Echipa alternativă la actuala putere? Da. Vom câștiga detașat, peste 50% va avea partidul AUR, pentru că poate, pentru că nu dezamăgește, pentru că se consolidează. Ceea ce fac eu în Dobrogea se întâmplă la nivel național. Oamenii își dau seama că noi suntem serioși, că nu facem jocuri subterane. N-avem nevoie de înțelegeri subterane. Și mai e o… Mai suntem curați, ne respectăm identitatea.”