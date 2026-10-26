Alexandru Nazare: Impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață în 2027. Cum vor fi taxate casele și apartamentele
Alexandru Nazare / Facebook
Alexandru Nazare anunță că impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață în 2027. Ce trebuie să știe proprietarii de locuințe.
Impozitul pe proprietate în 2027 nu va fi calculat în funcție de valoarea de piață a locuințelor, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a precizat că autoritățile nu intenționează să aplice anul viitor noul sistem de impozitare a caselor și apartamentelor, măsură care ar fi presupus schimbarea modului de calcul al taxelor pentru proprietarii de imobile.
Decizia vine după negocierile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene privind modificarea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit ministrului, România nu va trece în 2027 la impozitarea proprietăților pe baza valorii de piață.
Anunțul clarifică una dintre principalele incertitudini legate de taxele locale pentru anul viitor. Totuși, amânarea noului sistem nu înseamnă automat că toate impozitele pe locuințe vor rămâne la același nivel. Regulile fiscale aplicabile în 2027 urmează să fie stabilite de autorități în cadrul procesului de elaborare a bugetului.
Impozitul pe proprietate nu va fi calculat la valoarea de piață în 2027
Alexandru Nazare a declarat că noul mecanism de impozitare a proprietăților nu va fi introdus în 2027, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public privind posibila aplicare a reformei de la începutul anului viitor.
Ministrul Finanțelor a explicat că autoritățile au discutat cu reprezentanții Comisiei Europene și au convenit asupra modificării jalonului din PNRR referitor la această reformă.
„Nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate valoarea de piață”, a afirmat Alexandru Nazare, potrivit declarațiilor acordate Digi24.
Oficialul a precizat că decizia a fost comunicată public tocmai pentru a clarifica situația proprietarilor de locuințe și pentru a evita interpretările potrivit cărora noul sistem ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
Prin urmare, impozitarea caselor și apartamentelor în funcție de valoarea lor de piață nu va fi aplicată anul viitor, potrivit anunțului ministrului.
De ce a fost amânată reforma impozitării proprietăților
Trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților a fost prevăzută anterior în legislație și inclusă în angajamentele asumate de România prin PNRR.
Potrivit lui Alexandru Nazare, decizia privind taxarea proprietăților în funcție de valoarea de piață fusese adoptată printr-o ordonanță în 2022.
Ulterior, autoritățile române au negociat cu reprezentanții Comisiei Europene modificarea angajamentelor aferente reformei, iar jalonul respectiv a fost eliminat din forma revizuită a planului.
Ministrul a explicat că această modificare a fost făcută inclusiv pentru a evita riscul unor costuri sau pierderi financiare asociate îndeplinirii angajamentelor din PNRR la finalul anului.
În acest context, aplicarea noului sistem de impozitare a fost amânată, iar autoritățile nu vor utiliza în 2027 mecanismul prin care taxele pentru proprietăți ar fi fost calculate în raport cu valoarea de piață.
Amânarea nu reprezintă însă o renunțare definitivă la reforma fiscală. Din declarațiile ministrului rezultă că sistemul nu va fi aplicat în 2027, fără ca acest lucru să stabilească automat un nou termen pentru introducerea sa.
Ce înseamnă pentru proprietarii de case și apartamente
Pentru proprietarii de imobile, anunțul ministrului Finanțelor înseamnă că impozitul pe proprietate nu va fi calculat în 2027 prin noul mecanism bazat pe valoarea de piață.
În sistemul actual, calculul impozitului pe clădiri se realizează potrivit regulilor prevăzute de Codul fiscal, luând în considerare elemente precum suprafața, caracteristicile construcției, zona în care se află imobilul și cotele de impozitare aplicabile.
În schimb, sistemul bazat pe valoarea de piață ar urmări ca impozitarea să reflecte mai bine valoarea estimată a proprietății pe piața imobiliară.
O asemenea schimbare ar putea avea efecte diferite de la un proprietar la altul. În funcție de valoarea locuinței, de localizarea acesteia și de cotele fiscale aplicabile, obligațiile de plată s-ar putea modifica semnificativ.
De exemplu, o locuință situată într-o zonă în care prețurile imobiliare au crescut puternic ar putea avea o valoare de piață mult mai mare decât cea reflectată de actuala bază de calcul fiscal.
În același timp, proprietățile din localități în care piața imobiliară evoluează mai lent ar putea avea o dinamică diferită a valorilor estimate.
Pentru 2027, însă, autoritățile nu vor utiliza noul sistem de impozitare la valoarea de piață, potrivit declarațiilor ministrului.
Important pentru proprietari: această decizie nu garantează că impozitul anual pe locuință va rămâne identic cu cel plătit în 2026. Nivelul efectiv al taxelor depinde de regulile fiscale aplicabile în 2027 și de eventualele modificări adoptate de autorități.
Cum se calculează în prezent impozitul pe locuință
În România, impozitul pe clădiri este reglementat prin Codul fiscal, iar calculul său depinde de tipul proprietății și de regulile aplicabile contribuabilului.
Pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, baza de calcul și impozitul datorat sunt stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, ținând cont de caracteristicile imobilului și de cotele aplicabile.
Autoritățile locale au, în limitele stabilite de legislație, un rol în stabilirea cotelor de impozitare și în administrarea taxelor locale.
Acest mecanism diferă de un sistem în care valoarea de piață a fiecărei proprietăți ar reprezenta baza principală pentru calcularea impozitului.
Tocmai această schimbare a fost avută în vedere prin reforma anunțată anterior, însă aplicarea sa a fost amânată.
Pentru proprietarii de case, apartamente și alte clădiri, este important să urmărească deciziile adoptate pentru anul fiscal 2027, deoarece amânarea impozitării la valoarea de piață nu exclude alte modificări ale taxelor locale.
Impozitele locale pentru 2027 vor fi clarificate odată cu bugetul
Deși Alexandru Nazare a exclus aplicarea impozitării proprietăților la valoarea de piață în 2027, forma finală a regulilor fiscale pentru anul viitor trebuie stabilită în cadrul procesului bugetar.
Ministrul Finanțelor a precizat că autoritățile vor clarifica măsurile care urmează să fie aplicate în momentul elaborării bugetului pentru 2027.
Astfel, proprietarii trebuie să facă diferența între amânarea noului sistem de evaluare a proprietăților și nivelul efectiv al impozitelor pe care le vor avea de achitat anul viitor.
Prima măsură a fost clarificată prin declarația ministrului: impozitarea la valoarea de piață nu va fi aplicată în 2027.
În schimb, cuantumul concret al impozitelor locale și eventualele modificări ale regulilor fiscale trebuie analizate în funcție de deciziile oficiale care vor fi adoptate pentru anul viitor.
Ce trebuie să știe românii despre impozitul pe proprietate în 2027
Declarațiile lui Alexandru Nazare clarifică situația privind introducerea noului sistem de impozitare a proprietăților.
Principalele informații pentru proprietarii de locuințe sunt:
Impozitarea la valoarea de piață nu se aplică în 2027, potrivit anunțului ministrului Finanțelor.
Reforma fiscală a fost renegociată cu Comisia Europeană, iar jalonul aferent a fost modificat.
Sistemul actual de impozitare va fi utilizat și în 2027, fără aplicarea mecanismului bazat pe valoarea de piață.
Nivelul efectiv al impozitelor trebuie clarificat prin regulile fiscale aplicabile în 2027, astfel că nu se poate concluziona automat că toate taxele vor rămâne neschimbate.
Nu a fost anunțat, prin declarațiile citate, un nou termen cert pentru introducerea impozitării la valoarea de piață.
Pentru milioane de proprietari, amânarea reformei înseamnă că schimbarea majoră a modului de calcul al impozitului pe proprietate nu va avea loc la începutul anului 2027.
Rămâne însă de urmărit ce alte măsuri fiscale vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor și dacă autoritățile vor anunța modificări ale taxelor locale.
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