Atac nocturn masiv asupra Ucrainei

Rusia a lovit Kievul și alte orașe cu rachete balistice

Rusia a lansat în noaptea de 11 spre 12 februarie un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului și altor orașe ucrainene, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Alarma antiaeriană a fost declanșată în jurul orei 2:20 dimineața, iar la scurt timp, explozii puternice au fost auzite în capitală. Între timp, Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1450 de război.

UPDATE 8:17 - Incendiu la o bază militară din Rusia după un atac cu rachete

Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu la o instalație militară situată în sudul Rusiei, ceea ce a determinat autoritățile locale să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Botcearov, citat de AFP.

Potrivit acestuia, „unitățile de apărare antiaeriană ale Ministerului rus al Apărării au respins un atac cu rachete îndreptat asupra regiunii Volgograd”. În urma impactului resturilor, „un incendiu a izbucnit pe terenul unei instalații militare aflate lângă satul Kotluban”, a precizat Botcearov pe Telegram.

Guvernatorul a menționat că nu au fost raportate victime civile, însă locuitorii satului au fost evacuați „pentru a proteja populația de posibile explozii în timpul operațiunilor de stingere”. Originea atacului nu a fost specificată.

UPDATE 8:00 - Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că rachetele au vizat infrastructura critică a orașului, fiind raportat un impact preliminar asupra unei locuințe din cartierul Darnyțki.

Echipe medicale au fost trimise în districtele Dniprovskyi și Darnyțki. Conform datelor transmise de șeful Administrației Militare a orașului, Tymur Tkacenko, doi civili au fost răniți.

Mai puțin de o jumătate de oră după atacul cu rachete, drone de tip Shahed au fost lansate asupra Kievului, potrivit sursei citate. Forțele Aeriene au avertizat că și orașele Dnipro și Pavlohrad, din regiunea Dnipropetrovsk, se află sub tirul rachetelor rusești.

Deocamdată, amploarea pagubelor nu este cunoscută. În ultimele luni de iarnă, Moscova a intensificat bombardamentele asupra infrastructurii energetice ucrainene, provocând pene masive de curent și lipsă de încălzire pentru mii de locuitori. În ianuarie, la Kiev a fost declarată stare de urgență energetică, conform Kyiv Independent.

Atacul din 12 februarie survine în contextul refuzului Rusiei de a accepta o nouă rundă de negocieri de pace propuse de Statele Unite, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„Nu am primit niciun răspuns din partea Rusiei privind armistițiul energetic. Dimpotrivă, răspunsul a venit sub formă de drone și rachete”, a spus Zelenski, citat de presa ucraineană pe 11 februarie.

Liderul ucrainean a confirmat că SUA au propus noi discuții de pace, la care Kievul a acceptat să participe imediat, însă Moscova „încă ezită” să dea un răspuns.