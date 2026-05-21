AUR propune scutirea de impozit pentru terenurile agricole lucrate de micii gospodari: Statul trebuie să-i ajute pe cei care muncesc

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament un proiect legislativ care prevede reducerea impozitului pentru terenurile agricole extravilane folosite de micii gospodari care cresc animale și își lucrează pământul.

Potrivit expunerii de motive, proiectul introduce un mecanism de reducere graduală a impozitului în funcție de încărcătura animală raportată la suprafața terenului, după modelul utilizat în politicile agricole europene și americane. Măsura se adresează în special exploatațiilor agricole mici, de până la cinci hectare, considerate dominante în agricultura românească.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu, inițiator al proiectului legislativ, subliniază că inițiativa urmărește să ofere sprijin concret celor care își întrețin gospodăriile .

„Am depus un proiect de lege prin care am luat exemplul de la ce fac americanii, mai ales statul Texas, și propunem scutirea de impozite pe terenurile extravilane din apropierea curților și grădinilor: livezi, pășuni, grădină, dacă ai animale. Dacă ai animale: o vacă, două-trei oi, aceeași încărcătură pe hectar ca și la fondurile APIA.

Considerăm că statul te poate ajuta cât de puțin sau măcar să încerce. Nu cred că o să sărăcească nici guvernul și nici autoritățile locale dacă acele impozite vor rămâne către cei care chiar muncesc și care chiar se chinuie în țara asta. Cred că e o chestiune de bun-simț”, a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

Potrivit proiectului legislativ, reducerea impozitului poate ajunge până la 100% pentru terenurile utilizate efectiv în activități agricole și zootehnice, în funcție de suprafață și de numărul de animale deținute.