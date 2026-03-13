Bolojan, explicații după ce i-a ținut pe jurnaliștii români la gardul Guvernului, dar pe cei ucraineni i-a lăsat în clădire

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a reușit din nou să irite presa acreditată la Guvern, după ce jurnaliștii români au fost ținuți la gard la Palatul Victoria, în timp ce echipa media care îl însoțea pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut acces în interior pentru a filma momentul întâlnirii cu premierul.

Situația a generat reacții imediate pe grupul de WhatsApp al jurnaliștilor acreditați la Guvern, unde mai mulți reporteri au cerut explicații ferme:

„Vă rugăm să ne explicați cum este posibil ca presa din Ucraina să aibă acces și noi să fim ținuți la gard?”

„Este fără precedent.” – a transmis o jurnalistă.

„Cerem oficial o explicație pertinentă, nu scuze fără sens!” – a scris un alt reporter.

În conferința de presă susținută ulterior, premierul Ilie Bolojan a justificat decizia prin motive de securitate și protocol.

„Declarațiile de presă, partea de comunicare publică s-a organizat la Palatul Cotroceni. Întâlnirea de la guvern era una de lucru, unde nu se făceau declarații și ați fost anunțați.”

Acesta a explicat că accesul jurnaliștilor din delegația ucraineană nu putea fi restricționat.

„Din considerente de securitate și care țin de aspecte protocolare, am luat aceste decizii. Dacă în delegația oficială a unui demnitar există unul sau doi jurnaliști, nu ai cum să intervii.”

Premierul a insistat că presa română a primit toate materialele necesare.

Vizita lui Volodimir Zelenski la București a inclus atât întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, cât și declarațiile oficiale susținute la Palatul Cotroceni.