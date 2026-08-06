Bolojan recrutează din USR și construiește un nou pol electoral: atacuri coordonate pentru menținerea la putere

Partidul Național Liberal a fost transformat într-o anexă a USR și a mișcării progresiste, sub conducerea lui Ilie Bolojan. Premierul demis și-a pus în conducerea partidului oameni care împărtășesc aceeași viziune și i-a expulzat pe vechii liberali. Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru și Ludovic Orban au fost primiți de Bolojan pe covorul roșu pentru a ataca PSD. În Parlament, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean are un discurs extrem de critic la adresa PSD și AUR. În urmă cu doar un an, acesta ataca USR pentru așa-numitul „spor de obezitate”. Liberalul sărea atunci în apărarea administrației și îi acuza pe partenerii de guvernare de populism, conform Realitatea PLUS.
Bolojan a transformat PSD în principalul adversar al PNL
Ilie Bolojan a transformat Partidul Social Democrat în principalul adversar al PNL, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Atacurile liberalilor sunt coordonate cu cele ale liderilor USR, unde s-a format un pol electoral pentru viitoarele alegeri. Bolojan i-a adus în PNL pe unii dintre foștii lideri ai USR și pe colaboratorii partidului condus de Dominic Fritz. La congresul PNL, acesta i-a prezentat în fața liberalilor pe Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu.
„Pe domnul Dragoș Pîslaru”, a anunțat Ilie Bolojan în momentul prezentării acestuia. Ulterior, liderul PNL a chemat-o în fața partidului și pe Oana Gheorghiu. „O invit pe doamna Oana Gheorghiu”, a spus Bolojan. Acesta i-a mulțumit în fața membrilor partidului.
Ovidiu Cîmpean atacă PSD, AUR și SOS
Unul dintre subordonații lui Ilie Bolojan a lansat atacuri în rafală la adresa PSD și AUR. Ovidiu Cîmpean a acuzat cele două partide, alături de SOS, că vor să ducă România înapoi în perioada comunistă. „PSD, AUR și SOS dau o nouă dovadă de populism aici, în plenul Parlamentului. Noi nu trebuie să decarbonizăm sistemul energetic pentru că așa spune Uniunea Europeană, ci pentru că așa trebuie pentru români. Cărbunele este sursa cea mai scumpă”, a declarat deputatul PNL.
Cîmpean și-a continuat atacul de la tribuna Parlamentului. „Vă uitați, mulți dintre cei de la PSD și de la AUR, cu admirație la China comunistă. Ei au investit de trei ori mai mult decât Uniunea Europeană în energie curată, pentru că se gândesc la energiile viitorului. Dar voi, în tot acest timp, PSD cu AUR și SOS, vreți să ne țineți ostatici trecutului”, a afirmat liberalul.
Liberalul ataca USR în urmă cu un an
Ovidiu Cîmpean lansa atacuri și la adresa partenerilor de guvernare de la USR, pe care îi acuza de populism. Într-o postare, acesta apăra activitatea administrației din Cluj-Napoca. Liberalul vorbea despre investițiile realizate în infrastructura educațională, mobilitate urbană, infrastructură verde și eficiență energetică. În același timp, îi acuza pe reprezentanții USR Cluj că se limitează la declarații politice.
„În timp ce echipele din Primăria Cluj-Napoca gestionează proiecte de peste 200 de milioane de euro doar în infrastructura educațională, plus alte sute de milioane din fonduri europene în mobilitate urbană, infrastructură verde, eficiență energetică și dezvoltare locală, politicienii USR Cluj se ocupă cu luări de poziție populiste. Nu de rezolvat ceva, ci de dat cu părerea despre cei care dezvoltă orașul”, scria Ovidiu Cîmpean. Mesajul era îndreptat împotriva celor care criticau administrația locală. Acum, deputatul PNL folosește același tip de acuzație împotriva PSD, AUR și SOS.
Investiții de zeci de mii de euro pe bursă
Ovidiu Cîmpean este unul dintre cei mai bogați parlamentari PNL. Liberalul a investit zeci de mii de euro pe bursă. Acesta deține investiții în companii din domeniul energiei, sănătății și comunicațiilor, dar și în criptomonede. Situația sa poate fi comparată cu cea a liderului USR Cătălin Drulă, care a investit în 13 companii din energie, comunicații și cercetare medicală. Valoarea acțiunilor deținute de Drulă depășește 2,3 milioane de dolari.
Ovidiu Cîmpean, om de bază al „filierei de la Cluj”
Ovidiu Cîmpean este una dintre piesele de bază ale „filierei de la Cluj” din PNL. El este un cadru de partid crescut în umbra lui Emil Boc și catapultat direct în Parlament. Liberalul și-a construit o imagine de tehnocrat în zona fondurilor europene. Acesta a beneficiat însă de sprijinul PSD pentru a ajunge în funcții guvernamentale. Între anii 2022 și 2024, Cîmpean a fost secretar de stat în guvernele PSD-PNL. Atacurile celor din PNL par acum coordonate cu cele ale liderilor USR, în încercarea de a se agăța de putere, chiar dacă au pierdut încrederea Parlamentului.