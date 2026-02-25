Călin Georgescu denunță o FALSĂ campanie derulată în numele său

Sursă: realitatea.net

"Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative".

„În fața unei avalanșe de informații și inițiative care circulă în spațiul public, datoria mea față de adevăr și față de cei care îmi urmăresc gândirea este să aduc o clarificare definitivă: nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline”, anunță Călin Georgescu. Autorul real al acestei inițiative este dat în urmărire generală de către Poliția Română pentru că are de ispășit o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni.

„DEZMINȚIRE PUBLICĂ

Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative.

Nu am împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele meu în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă.

Precizez în mod expres că îmi desfășor activitatea exclusiv în mod independent.

În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public, direct și personal de către mine, niciodată prin intermediari. Întotdeauna veți afla astfel de informații dintr-o declarație oficială asumată explicit.

Solicit persoanelor care au inițiat sau au de gând să inițieze astfel de petiții încetarea imediată a oricărei utilizări a numelui meu și retragerea tuturor referirilor neautorizate, respectiv să se abțină în a folosi în mod abuziv numele Călin Georgescu”, scrie Cplin Georgescu pe contul de Facebook.

Cel care a scris petiția, pe care o atribuie lui Călin Georgescu, este dat în urmărire de poliție. Împotriva acestuia, Judecătoria Constanța a emis la data de 28.04.2025 mandatul de executare a pedepsei închisorii cu nr. 403, acesta fiind condamnat la 3 ani și 7 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.