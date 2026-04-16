Călin Georgescu: „România va înlocui conductele de petrol cu conducte de apă”. Profeția despre prăbușirea alimentară a Europei

Sursă: realitatea.net

„Orice glonț tras astăzi are repercusiuni în cămara ta”, avertizează Călin Georgescu într-un dialog exploziv cu Ion Cristoiu. Fostul candidat prezidențial lansează strategia „gherilei economice” bazată pe triada Hrană-Apă-Energie, susținând că România va deveni piesa de rezistență a continentului. În timp ce marile puteri se luptă pentru hidrocarburi, Georgescu prezice o eră în care apa potabilă și hrana curată vor deveni noile monede de schimb global, forțând Europa să depindă de resursele suverane ale Bucureștiului.

Gherila economică: Când banii nu mai pot fi „mâncați”

Într-o analiză destul de dură, Călin Georgescu explică faptul că pacea promovată în campania din 2024 nu a fost o strategie de „seducție”, ci un crez pragmatic axat pe supraviețuirea poporului român. În viziunea sa, contextul conflictual actual nu este doar o amenințare, ci o „oportunitate uriașă” pentru o țară care încă deține controlul asupra resurselor vitale.

„Astăzi deschizi cămara și găsești de toate, dar mâine s-ar putea să nu mai fie nimic”, subliniază Georgescu, punctând faptul că securitatea alimentară a devenit fragilă. În timp ce metropole precum Dubaiul investesc sume colosale în desalinizarea apei, România stă pe o mină de aur alb: resursele de apă potabilă, cele mai bogate din Europa.

Conducta de apă, noua „armă” diplomatică

Un punct central al discuției l-a reprezentat proiecția unei infrastructuri complet noi. Dacă Secolul XX a fost marcat de geopolitica petrolului, Georgescu anunță că viitorul aparține „conductei de apă”. Aceasta nu ar fi doar o utilitate, ci un instrument diplomatic redutabil, capabil să transforme relațiile cu vecini precum Ungaria. „Va fi prima conductă de apă care va înlocui conducta de petrol. România este cea mai bogată țară din Europa în resurse de apă. Putem oferi ceea ce nu are nimeni”, afirmă Georgescu.

Comparația cu diplomația maghiară, care a reușit să obțină acces la portul Trieste deși nu are ieșire la mare, servește drept exemplu de pragmatism. Călin Georgescu consideră că România, odată ce se va „pune pe picioare”, va putea dicta termenii comerciali pe Dunăre, transportând hrană și apă către o Europă aflată în pragul epuizării resurselor.

De ce producția de mașini a devenit „inutilă”

Într-o critică la adresa modelului economic actual, Georgescu susține că România trebuie să înceteze să mai concureze în industrii saturate. În loc să încerce să devină un producător de mașini — sector dominat deja de giganți precum Germania sau Japonia, țara ar trebui să mizeze pe ceea ce este esențial vieții.

„Banii nu se pot mânca”, este concluzia simplă, dar devastatoare, a analizei sale. Atunci când Europa va suferi masiv de lipsa alimentelor „curate”, proprietatea asupra pământului și controlul mijloacelor de producție agricolă vor deveni arme de negocieri internaționale.

Programul „Hrană, Apă, Energie”: O putere duhovnicească și fizică

Dincolo de cifre și strategii, triada propusă de Georgescu este prezentată ca o formă de putere suverană, cu rădăcini atât spirituale, cât și fizice. Conceptul de „gherilă economică” presupune folosirea pământului nu doar ca activ financiar, ci ca scut de protecție națională.

Conform previziunilor sale, Europa se îndreaptă către un moment critic de penurie, iar România are datoria să își protejeze aceste resurse pentru a nu ajunge să negocieze de pe poziții de slăbiciune. „Este o putere suverană să deții ceea ce le lipsește celorlalți”, conchide acesta, reafirmând necesitatea unui stat care să își apere proprietatea în fața presiunilor externe.