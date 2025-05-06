CONTESTAȚIE DE ULTIMĂ ORĂ PENTRU ANULAREA ALEGERILOR DIN 4 MAI. SCENARIUL DIN DECEMBRIE S-AR PUTEA REPETA

Alegerile prezidențiale care au avut loc pe 4 mai ar putea fi anulate, după ce o contestație oficială a fost depusă astăzi, 6 mai.

Alegerile prezidențiale care au avut loc pe 4 mai ar putea fi anulate, după ce o contestație oficială a fost depusă astăzi, 6 mai. Situația amintește de scenariul tensionat din 6 decembrie, când scrutinul electoral a fost pus sub semnul întrebării, iar rezultatele au fost contestate până în ultimul moment.

Contestația a fost înregistrată în cursul zilei de marți, iar autoritățile au confirmat că vor analiza cu atenție documentele depuse și acuzațiile formulate. Deși nu s-a stabilit încă un termen exact pentru soluționarea acestui demers, surse apropiate procesului electoral susțin că primele concluzii ar putea fi formulate spre finalul săptămânii.

Între timp, tensiunile politice cresc, iar candidații implicați în alegeri așteaptă cu sufletul la gură o decizie din partea autorităților. Este posibil ca validarea rezultatului oficial să fie întârziată, în funcție de complexitatea cazului și de numărul probelor analizate.

Nu este prima dată când un scrutin prezidențial este contestat. În trecut, astfel de contestații au dus la anchete extinse, iar în unele cazuri, chiar la reconfigurarea calendarului electoral. Deocamdată, rămâne de văzut dacă se va ajunge la o decizie radicală sau dacă autoritățile vor respinge contestația ca nefondată.

Alegerile din 4 mai s-au desfășurat în condiții aparent normale, însă depunerea contestației indică faptul că unii participanți la procesul electoral consideră că au existat nereguli suficient de grave pentru a pune la îndoială rezultatul. Nu au fost încă făcute publice detalii concrete din contestație, dar acestea urmează să fie analizate de instituțiile competente, conform Realitatea PLUS.

În cazul în care se va decide anularea alegerilor, România ar putea fi nevoită să revină la urne într-un termen foarte scurt, fapt care ar complica și mai mult situația politică internă.

Sursa: Newsinn