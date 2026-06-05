Cuba, sancțiuni și 67 de ani de război ideologic împotriva Americii - analiză de Ana Maria Păcuraru

Sursă: realitatea.net

De aproape șapte decenii, regimul comunist de la Havana nu a încetat nicio clipă războiul său politic, ideologic și instituțional împotriva Statelor Unite. Poporul cubanez este ostaticul unui guvern brutal, care îi sacrifică bunăstarea și siguranța în slujba unui singur obiectiv: să funcționeze ca avanpost al adversarilor Americii și să exporte violență și teroare de extremă stângă în întregul emisfer occidental.

Secretarul de Stat Marco Rubio a anunțat miercuri, 4 iunie, sancțiuni împotriva a cinci entități și cinci persoane care susțin această rețea de subversiune.

Acțiunea se înscrie în cadrul Ordinului Executiv 14404, semnat de președintele Trump pe 1 mai 2026 — un instrument juridic care autorizează sancțiuni extinse împotriva celor care sprijină aparatul de securitate al regimului cubanez sau amenință securitatea națională americană.

Printre cei vizați se numără însuși președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, și Alejandro Castro Espín, membru al familiei Castro — un semnal că Washingtonul nu mai face distincție între fațada instituțională și nucleul dur al puterii de la Havana.

Ceea ce merită reținut este însă mecanismul economic vizat: MINFAR, Ministerul Forțelor Armate Revoluționare, controlează o parte masivă din economia cubaneză prin holdingul GAESA. Este un cartel militar care a concentrat toată puterea economică în mâinile unei elite restrânse, în timp ce cubanezii obișnuiți trăiesc în sărăcie.

Orice entitate cu 50% sau mai mult din proprietate deținută de GAESA sau MINFAR devine acum subiect al sancțiunilor americane — inclusiv un joint venture minier de aur care a îmbogățit armata cubaneză pe spinarea propriului popor.

Această mișcare nu este izolată. Ea se corelează cu NSPM-5 și cu E.O. 14380, care trasează o direcție clară a administrației Trump: presiune maximă pe Havana, pe toate fronturile — economic, diplomatic și strategic.

Din perspectiva Europei de Est și a României în mod special, mesajul este unul pe care nu avem voie să îl ignorăm: America tratează serios amenințările hibride venite din state-satelit ale rețelelor adversare. Iar Cuba, ca și alte regimuri care exportă instabilitate, nu mai beneficiază de îngăduința unei diplomații ezitante.

Războiul ideologic nu s-a terminat odată cu Războiul Rece. El a continuat, discret și persistent. Washingtonul tocmai a decis să îl numească pe nume.