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Delegația Congresului SUA, primită de Nicușor Dan la baza militară Mihail Kogălniceanu VIDEO

Președintele Nicușor Dan a primit delegația Congresului SUA la Baza Aeriană americană de la Mihail Kogălniceanu

Președintele Nicușor Dan a primit delegația Congresului SUA la Baza Aeriană americană de la Mihail Kogălniceanu

Scris deIulian Budusan
Publicat30 aug. 2026, 17:14
Actualizat30 aug. 2026, 17:25
SursăRealitatea.Net

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică cu o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate. Discuțiile au avut loc la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au vizat parteneriatul strategic româno-american și securitatea regională.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit duminică la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Din delegația americană au făcut parte congresmenii Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii.

Vizita a subliniat rolul strategic pe care Baza 57 Aeriană îl joacă ca punct central al prezenței militare americane pe teritoriul românesc și drept pilon de securitate pe flancul estic al NATO.

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În cadrul întrevederii, șeful statului a evidențiat importanța consolidării capacității colective de descurajare și a punctat că România își va spori angajamentele pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare în propria apărare.

Pe lângă componenta militară, dialogul a vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii economice cheie:

  • Industria de apărare și securitate: Extinderea prezenței americane și modernizarea infrastructurii militare.

  • Energie și tehnologie: Proiecte comune privind resursele energetice, tehnologiile emergente și exploatarea mineralelor critice.

  • Infrastructură: Dezvoltarea conexiunilor strategice pentru sprijinirea regiunii Mării Negre și întărirea Alianței Transatlantice.

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