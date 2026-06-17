Dezvăluiri-bombă! Anca Alexandrescu susține că Nicușor Dan a mizat pe voturile suveraniștilor

Publicat 17 iun. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Dezvăluiri-șoc făcute de Anca Alexandrescu. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” susține că Nicușor Dan a fost de acord să se folosească de voturile suveraniștilor pentru învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Totodată, Anca Alexandrescu a scos în evidență faptul că dintr-o dată cei de la putere recunosc că suveraniștii nu sunt extremiști, ci reprezintă voturile a milioane de români.

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