Politica· 1 min citire
Discuții cruciale la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare
17 feb. 2026, 09:41
Actualizat: 17 feb. 2026, 09:41
Discuții cruciale la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare
Articol scris de Scris de Realitatea de Harghita
Președintele Nicușor Dan a chemat liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00.
Președintele Nicușor Dan a chemat liderii Coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 15.00. Vor fi discuții înainte ca Guvernul să dea ordonanță de urgență pe cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale, cel privind administrația locală și centrală.
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii Coaliţiei de guvernare.
Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei.
Discuțiile, programate de la ora 15.00, au loc la o zi după ce Coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei şi la modificările legate de taxele şi impozitele locale.
Citește și:
- 15:36 - Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov
- 14:37 - Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu
- 14:34 - Sindicatele din aparatul Guvernului acuză „prigoana” și „ura de clasă” din spatele reformei Bolojan
- 11:31 - Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News