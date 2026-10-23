Donald Trump, declarații ferme despre negocierile cu Canada: „Noi deținem toate cărțile”

Donald Trump afirmă că SUA au avantajul în negocierile comerciale cu Canada. Disputa tarifară continuă după eșecul discuțiilor din august.
Președintele american Donald Trump susține că Statele Unite au avantajul în negocierile comerciale cu Canada și afirmă că guvernul de la Ottawa depune eforturi pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor comerciale dintre cele două țări, după ce discuțiile pentru încheierea unui acord au eșuat în luna august.
Donald Trump susține că SUA au avantajul în negocierile cu Canada
Donald Trump a declarat vineri, 23 octombrie, că autoritățile canadiene încearcă să ajungă la o înțelegere comercială cu Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Washingtonul se află într-o poziție favorabilă în cadrul discuțiilor.
„Canada depune eforturi intense pentru a încheia un acord și – îmi pare rău s-o spun – noi deținem toate cărțile”, a declarat președintele american în fața jurnaliștilor, la Casa Albă.
Până la momentul relatării, guvernul canadian nu oferise un răspuns public la aceste afirmații, potrivit informațiilor transmise de Reuters și preluate de presa românească.
Conflictul comercial dintre SUA și Canada continuă
Relațiile comerciale dintre Statele Unite și Canada sunt marcate de tensiuni după eșecul negocierilor din august. Discuțiile nu au dus la un acord, iar cele două țări au continuat să recurgă la măsuri comerciale care au amplificat disputa bilaterală.
Introducerea tarifelor vamale și măsurile de retorsiune adoptate de ambele părți au pus presiune asupra relațiilor economice dintre Washington și Ottawa. Conflictul este cu atât mai important cu cât Statele Unite reprezintă principalul partener comercial al Canadei.
În acest context, declarațiile lui Donald Trump transmit că administrația americană consideră că are o poziție puternică în eventualele negocieri viitoare. De cealaltă parte, Canada trebuie să gestioneze efectele tensiunilor comerciale și să își protejeze interesele economice.
Negocierile comerciale pun sub semnul întrebării viitorul acordului nord-american
Blocajul dintre Washington și Ottawa ridică semne de întrebare și cu privire la viitorul acordului comercial dintre Statele Unite, Canada și Mexic, cunoscut sub acronimul USMCA.
Disputa comercială dintre cei doi vecini nord-americani riscă să afecteze cooperarea economică regională, în condițiile în care numeroase sectoare depind de schimburile comerciale transfrontaliere și de lanțurile de aprovizionare comune.
Deocamdată, declarațiile președintelui american nu echivalează cu anunțarea unui acord. Evoluția negocierilor va depinde de pozițiile adoptate de cele două guverne și de disponibilitatea acestora de a găsi o soluție pentru reducerea tensiunilor comerciale.