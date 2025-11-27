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Politica· 2 min citire
George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!”
George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!”
Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public ferm prin care solicită demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu (USR)
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