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George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!”

George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!”

George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!”

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 27 nov. 2025, 14:34

Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public ferm prin care solicită demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu (USR)

Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public ferm prin care solicită demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că a mințit în CV-ul oficial privind studiile sale universitare.

Declarația liderului suveranist vine în contextul unui scandal recent izbucnit, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că Moșteanu nu a fost niciodată student la instituție, contrar informațiilor din CV-ul său publicat în perioada în care ocupa funcții guvernamentale.

„Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu trebuie să-și dea demisia. Astăzi! Dacă acest guvern mai vrea să fie credibil, nu poate menține în funcția de ministru al Apărării un om care a mințit public legat de studiile sale, care a pretins că a studiat la o universitate unde nici măcar nu a fost student. Trebuie ca USR-ul să facă ceea ce a predicat: oameni noi în politică, o nouă viață politică cu oameni corecți. Nu e posibil ca cei care predicau curățenia în spațiul public să aibă astfel de reprezentanți. Nu este posibil să banalizăm răul. În actualul guvern, da, fac parte vicepremieri care au primit condamnări cu închisoare, face parte un ministru de Finanțe care a păcălit statul, având firme care nu și-au plătit corect dările la ANAF.” a declarat George Simion în clipul postat pe Facebook.

„Cerem demisia ministrului Moșteanu care a mințit că a absolvit o universitate unde nici măcar nu a fost student. NU imposturii în funcții publice!”, a scris George Simion pe pagina de Facebook.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica


Sursa: Realitatea din AUR

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