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Ilie Bolojan despre Legea Salarizării: „Dacă această lege nu se va depune, responsabil este PSD”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 aug. 2026, 09:31

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, marți seara, despre legea salarizării, spunând că PSD va fi vinovat dacă nu se va adopta până la sfârșitul lunii august.

"Dacă această lege nu se va depune, responsabil este PSD. Această lege e de natură să genereze anumite cheltuieli suplimentare anul viitor.

Avem pierderea banilor europeni și va apărea o presiune putenrică ep indexarea salariilor pentru că au fost plafonate. Va fi greu oricărui Guvern. Mai grav va însemna că toate inechitățile vor fi amplificate și mai mult.

Vom pierde credibilitate. Noi avem o pulverizare a lumii politice. PSD nu și-a respectat partenerii, a mințit. Va exista un semn de întrebare aupra capacității noastre de a scădea deficitul. ne consumă totul pentru plata dobânzilor. Riscăm ca Guvernele care vin să fie doar agenții de plăți.

Cetățenii vor avea de pierdut. Există un risc suplimentar de a intra în categoria junk. trebuie să evităm acest lucru.

Este o propunere iresponsabilă taxarea mediului privat.trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. S-a făcut doar 10% în administrația locală. trebuie să mărim vârsta de pensionare și să identificăm alte cheltuieli care pot fi reduse.

A mai împovăra mediul privat nu este o soluție. Nivelul salariului mediu l-am crescut cu o viteză mult mai re. dacă nu avem grijă să reparăm, să scădem prețul energiei", a spus Ilie Bolojan.

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