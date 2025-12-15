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Politica· 1 min citire
În ziua moțiunii, Bolojan s-a întâlnit cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Ce legi se discută în spatele ușilor închise
În ziua moțiunii, Bolojan s-a întâlnit cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Ce legi se discută în spatele ușilor închise
Premierul Ilie Bolojan a stârnit controverse după ce, chiar în ziua dezbaterii moțiunii împotriva guvernului, a avut o întâlnire cu Tudor Chirilă și Marius Moga.
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