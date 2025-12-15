Politica· 1 min citire

În ziua moțiunii, Bolojan s-a întâlnit cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Ce legi se discută în spatele ușilor închise

În ziua moțiunii, Bolojan s-a întâlnit cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Ce legi se discută în spatele ușilor închise

În ziua moțiunii, Bolojan s-a întâlnit cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Ce legi se discută în spatele ușilor închise

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 15 dec. 2025, 20:50

Premierul Ilie Bolojan a stârnit controverse după ce, chiar în ziua dezbaterii moțiunii împotriva guvernului, a avut o întâlnire cu Tudor Chirilă și Marius Moga.

Premierul Ilie Bolojan a stârnit controverse după ce, chiar în ziua dezbaterii moțiunii împotriva guvernului, a avut o întâlnire cu Tudor Chirilă și Marius Moga. Gestul a fost interpretat de unii ca o sfidare, în condițiile în care momentul era critic pentru Executiv.

Tudor Chirilă este cunoscut pentru pozițiile sale civice, fiind unul dintre vocile puternice din timpul protestelor pentru Justiție și un apropiat al lui Nicușor Dan. Alături de el, la întâlnirea cu premierul a fost prezent și compozitorul Marius Moga.

Oficial, discuția a avut ca temă modificările privind legislația drepturilor de autor. Totuși, contextul în care aceasta a avut loc ridică întrebări: chiar în ziua în care se decidea viitorul guvernului, premierul era ocupat cu consultări în afara agendei politice majore.

Prezența celor doi artiști a atras atenția, mai ales în mediul politic, unde mulți se așteptau ca Ilie Bolojan să fie în centrul discuțiilor din Parlament. Întâlnirea cu figuri influente din zona civică și artistică lasă loc de speculații privind direcția pe care premierul vrea să o consolideze în perioada următoare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bolojanguvernPNLcubilie bolojanmarius moga

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe