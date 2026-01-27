Liderul suveraniștilor, mesaj crucial pentru români

Simion: „Călin Georgescu trebuie să fie președintele țării!”

Liderul suveraniștilor, George Simion, a făcut noi declarații incendiare, afirmând că, în opinia sa, Călin Georgescu „trebuie să fie președintele României”. Liderul AUR a susținut că românii ar trebui să rămână alături de acesta și a vorbit despre vizita sa în Statele Unite.

Simion a declarat clar că își menține sprijinul pentru Călin Georgescu și că nu va renunța la această poziție, indiferent de contextul politic. El a criticat actuala majoritate parlamentară și a reiterat că AUR nu va colabora cu partidele pe care le consideră parte a „sistemului”.

George Simion: „Georgescu trebuia și trebuie să fie președintele României”

„Cred că domnul Călin Georgescu, mă întreabă mulți, domnul Călin Georgescu trebuia și trebuie să fie președintele României. Eu n-am luat-o razna să neg asta și n-o să neg indiferent de ce se va întâmpla. Totodată, cred că avem nevoie și de un Parlament în care să nu mai dețină majoritatea PSD, USR, PNL și UDMR. Și nu vom face alianță cu partidele sistemului, indiferent cât de multe diversiuni vor apărea la adresa noastră.

L-am văzut și pe domnul Călin Georgescu cu discursul pe care l-a avut la Mormântul Ostașului Necunoscut și am văzut că a zis la un moment dat: „Eu am obosit”. Nu trebuie să obosim! El e un om puternic, trebuie să-i fim alături, după cum trebuie să fim alături tuturor oamenilor de bună credință”, a declarat liderul suveraniștilor.

Ce au făcut liderii AUR în SUA

În ceea ce privește deplasarea în SUA, liderul AUR a declarat că a discutat atât cu congresmani republicani, cât și democrați, precum și cu reprezentanți ai unor think tank-uri, cărora le-ar fi prezentat un raport privind anularea alegerilor. Simion susține că a avut discuții și cu persoane apropiate unor figuri politice americane influente.

„Ce-am făcut în Statele Unite? Am livrat pe masa fiecărui congresman, atât republicani, cât și democrați, am vorbit cu toate think-tank-urile de acolo, raportul anulării alegerilor. Eu cred că îl vor băga în seamă, pentru că am vorbit și cu oameni apropiați direct de Trump și Vance și Rubio”, a punctat Simion.

