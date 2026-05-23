Luis Lazarus: ”România nu are industrie și strategie. Se împrumută. Poporul e consultat doar din patru în patru ani”-VIDEO

Europarlamentarul Luis Lazarus spune că românii o duc din ce în ce mai rău după majorarea taxelor, iar țara noastră ajunge la împrumuturi pentru că nu mai avem industrie și productivitate. În plus, acesta susține că românii nu sunt consultați, iar politicienii vin către ei doar în campaniile electorale.

”O duceți voi mai bine dacă plătiți taxe mai mari? N-aud! O duceți voi mai bine? Dacă ați plătit taxe mai mari, ați dus-o mai bine cumva? Și nu știu eu?

Păi și atunci unde sunt banii? Țara e ca o casă! Sunteți și voi familii. Dacă pater familias, tata, nu este un bun gospodar, toată familia se duce de râpă! Îți vinzi și mașina, vinzi și casa și ajungi pe drumuri”, a declarat europarlamentarul.



Luis Lazarus a subliniat că România se împrumută, deoarece nu mai are industrie care să producă bani.

”De unde să ia România bani? De unde, altfel decât să se împrumute? Dacă nu mai are productivitate, dacă nu mai are industrie, dacă n-are strategie”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, ”există o lege a referendumului. Această lege a referendumului spune că poporul trebuie consultat pe chestiuni importante”.

”Când ați consultat mă voi poporul, mă? Când îl fraieriți din 4 în 4 ani? Și după aia noi nu mai avem instrumente să vă dăm jos!”, a conchis acesta.