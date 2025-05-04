MARCEL CIOLACU: 'VEȚI VEDEA CĂ DOMNUL ANTONESCU VA FI ÎN FINALĂ'
Premierul Marcel Ciolacu a declarat că Crin Antonescu, candidatul Alianței electorale ''România, Înainte!'', va fi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.
'Veți vedea că domnul Antonescu va fi în finală', a spus Ciolacu, după ce a plecat de la sediul de campanie al candidatului Crin Antonescu.
Întrebat dacă va demisiona din funcție, în contextul rezultatelor obținute de Antonescu, el a răspuns: 'Dar de ce să demisionez? Eu nu am candidat'.
El a afirmat că Victor Ponta a fost un om 'neserios' și că a fragmentat votul.
'Domnul Ponta a fost un neserios. Un membru trebuie să respecte o decizie a partidului. (...) A fragmentat votul. Dacă nu ar fi fost fragmentat votul, domnul Antonescu ar fi fost pe primul loc', a spus Ciolacu.
Sursa: Realitatea Din PSD
