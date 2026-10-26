Marea Britanie avertizează asupra riscului unui război cu Rusia. Exerciții militare de amploare alături de Franța
Putin și Gherasimov. Foto / Profimedia
Marea Britanie și Franța își consolidează apărarea în contextul tensiunilor cu Rusia. Ce urmăresc exercițiile militare și cooperarea nucleară.
Marea Britanie și Franța își intensifică pregătirile militare în contextul tensiunilor cu Rusia și al preocupărilor privind securitatea Europei. Oficialii britanici au transmis că statele europene trebuie să fie pregătite pentru eventualitatea unui conflict de amploare, în timp ce cooperarea militară franco-britanică se consolidează prin exerciții comune și măsuri de descurajare.
În paralel, cele două țări își coordonează tot mai mult activitățile militare strategice, inclusiv în domeniul descurajării nucleare. Aceste demersuri urmăresc consolidarea capacității de apărare a Europei și transmiterea unui mesaj de fermitate către Moscova.
Evoluțiile au loc într-un context de securitate complicat, marcat de războiul din Ucraina, de amenințările la adresa statelor europene și de incertitudinile privind viitoarele garanții de securitate oferite de Statele Unite.
Marea Britanie avertizează că Europa trebuie să fie pregătită pentru un posibil conflict
Autoritățile britanice insistă asupra necesității de a consolida apărarea națională și cooperarea dintre aliații europeni. Mesajul transmis de oficialii de la Londra este că pregătirea pentru un eventual război nu trebuie privită exclusiv ca o responsabilitate a armatei, ci și ca o componentă a rezilienței întregii societăți.
În ultimii ani, invazia rusă din Ucraina a determinat numeroase state europene să își reevalueze strategiile de securitate și capacitatea de a răspunde unor amenințări militare directe.
Pentru Marea Britanie, una dintre priorități este creșterea capacității de reacție a forțelor armate și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea unor operațiuni militare de durată.
Strategia britanică de apărare pune accent pe pregătirea pentru conflicte de intensitate ridicată, pe dezvoltarea tehnologiilor militare și pe consolidarea cooperării cu aliații din NATO.
Autoritățile consideră că o capacitate credibilă de apărare poate contribui la descurajarea unui potențial adversar și poate reduce riscul ca tensiunile să se transforme într-un conflict deschis.
Exerciții militare franco-britanice pentru consolidarea apărării europene
Cooperarea dintre Marea Britanie și Franța ocupă un loc important în strategia europeană de securitate.
Cele două state dispun de forțe armate puternice și sunt singurele țări din Europa Occidentală care dețin arme nucleare. În acest context, coordonarea activităților militare și dezvoltarea unor capacități comune reprezintă elemente importante pentru apărarea continentului.
Exercițiile comune permit militarilor să testeze proceduri operaționale, să îmbunătățească interoperabilitatea și să verifice capacitatea de coordonare în situații complexe.
Un exemplu recent este exercițiul „Rummy”, desfășurat în octombrie 2026, în cadrul căruia avioane britanice Eurofighter Typhoon au escortat aeronave franceze Rafale într-o misiune simulată de atac nuclear.
Potrivit autorităților franceze, a fost pentru prima dată când aeronave britanice au participat la un exercițiu care a implicat componenta aeriană a descurajării nucleare franceze. Manevrele s-au desfășurat deasupra Mării Mediterane și nu au presupus utilizarea unor arme nucleare reale.
Exercițiul evidențiază apropierea strategică dintre Paris și Londra, într-o perioadă în care statele europene caută să își consolideze capacitățile de apărare.
Franța și Marea Britanie își consolidează cooperarea în domeniul nuclear
Unul dintre cele mai importante aspecte ale colaborării dintre cele două țări este coordonarea în domeniul descurajării nucleare.
În baza Declarației de la Northwood, adoptată în iulie 2025, Franța și Marea Britanie au convenit să aprofundeze cooperarea și coordonarea în acest domeniu, păstrând însă independența propriilor forțe nucleare.
Exercițiul „Rummy” a reprezentat un pas concret în aplicarea acestui angajament. Aeronavele britanice au escortat avioanele franceze Rafale într-o misiune simulată, demonstrând capacitatea celor două armate de a coopera în cadrul unor operațiuni strategice.
Franța dispune de o componentă nucleară aeriană și de submarine capabile să lanseze rachete strategice. Marea Britanie își bazează propriul arsenal nuclear în principal pe submarinele dotate cu rachete balistice.
Deși cele două state își pot coordona activitățile militare, deciziile privind utilizarea armelor nucleare rămân independente.
Autoritățile franceze au precizat că armele nucleare ar putea fi luate în considerare numai în circumstanțe extreme de legitimă apărare. Prin urmare, exercițiul comun nu reprezintă o decizie de utilizare a unor asemenea arme, ci o demonstrație a capacității de coordonare și a rolului descurajării în arhitectura de securitate europeană.
De ce își intensifică Europa pregătirile militare
Consolidarea apărării europene este legată în principal de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de temerile privind posibilitatea extinderii amenințărilor la adresa altor state europene.
În acest context, guvernele europene analizează atât capacitatea de reacție a armatelor, cât și rezistența infrastructurii civile în cazul unei crize majore.
Pregătirile includ modernizarea echipamentelor militare, dezvoltarea sistemelor de apărare antiaeriană, consolidarea capacităților cibernetice și îmbunătățirea cooperării dintre statele membre NATO.
O atenție tot mai mare este acordată și amenințărilor hibride, care pot include atacuri informatice, sabotaj, dezinformare și tentative de perturbare a infrastructurii esențiale.
Pentru statele europene, obiectivul este de a putea răspunde rapid unor scenarii diferite, fără a presupune că izbucnirea unui război direct cu Rusia este inevitabilă.
În același timp, oficialii susțin că pregătirea militară și cooperarea dintre aliați sunt necesare pentru descurajarea unor eventuale acțiuni agresive.
Marea Britanie își adaptează strategia de apărare la noile amenințări
Regatul Unit urmărește să își consolideze capacitatea de a răspunde unui conflict de intensitate ridicată, inclusiv prin îmbunătățirea pregătirii forțelor armate și a rezilienței infrastructurii naționale.
Strategia britanică de apărare pune accent pe cooperarea cu NATO, pe dezvoltarea capacităților tehnologice și pe pregătirea pentru scenarii care ar putea necesita mobilizarea unor resurse importante.
Documentul strategic britanic publicat în 2025 subliniază că apărarea națională nu se limitează la activitatea militarilor. Industria, instituțiile publice și infrastructura critică trebuie, de asemenea, să fie pregătite pentru situații de criză.
Această abordare reflectă lecțiile învățate din războiul din Ucraina, unde atacurile asupra infrastructurii și utilizarea tehnologiilor moderne au demonstrat că un conflict poate afecta numeroase sectoare ale societății.
În consecință, Londra urmărește să își îmbunătățească atât capacitatea de apărare militară, cât și posibilitatea de a menține funcționale serviciile esențiale în situații de urgență.
Ce înseamnă aceste pregătiri pentru securitatea Europei
Intensificarea exercițiilor militare și consolidarea cooperării franco-britanice transmit un mesaj privind importanța apărării europene într-un context internațional instabil.
Pentru statele membre NATO, inclusiv România, securitatea continentului depinde de capacitatea aliaților de a acționa coordonat și de a descuraja eventualele amenințări.
În regiunea Mării Negre, războiul din Ucraina a determinat o atenție sporită asupra apărării flancului estic al Alianței, a supravegherii spațiului aerian și a cooperării militare între statele aliate.
Cu toate acestea, exercițiile desfășurate de Franța și Marea Britanie nu trebuie interpretate ca o confirmare a faptului că un război cu Rusia este iminent.
Ele fac parte din eforturile de pregătire și descurajare prin care statele europene încearcă să își consolideze apărarea și să reducă riscul unei escaladări militare.
În concluzie, Marea Britanie și Franța își intensifică pregătirile militare și cooperarea strategică pe fondul tensiunilor cu Rusia. Exercițiile comune, inclusiv cele care implică simularea unor misiuni de descurajare nucleară, urmăresc să demonstreze capacitatea de coordonare a celor două state și angajamentul lor față de securitatea europeană.
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