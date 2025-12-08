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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan trage de timp? Președintele amână din nou publicarea dovezilor privind anularea alegerilor din 2024: „Raportul va fi gata în 2-3 luni”
Nicușor Dan trage de timp? Președintele amână din nou publicarea dovezilor privind anularea alegerilor din 2024: „Raportul va fi gata în 2-3 luni”
Nicușor Dan pare să tergiverseze momentul adevărului în privința controversatei anulări a alegerilor prezidențiale din 2024.
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