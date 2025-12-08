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Nicușor Dan trage de timp? Președintele amână din nou publicarea dovezilor privind anularea alegerilor din 2024: „Raportul va fi gata în 2-3 luni”

Nicușor Dan trage de timp? Președintele amână din nou publicarea dovezilor privind anularea alegerilor din 2024: „Raportul va fi gata în 2-3 luni”

Nicușor Dan trage de timp? Președintele amână din nou publicarea dovezilor privind anularea alegerilor din 2024: „Raportul va fi gata în 2-3 luni”

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 8 dec. 2025, 20:35

Nicușor Dan pare să tergiverseze momentul adevărului în privința controversatei anulări a alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele Nicușor Dan pare să tergiverseze momentul adevărului în privința controversatei anulări a alegerilor prezidențiale din 2024. Deși a trecut un an de la acel moment tensionat, șeful statului a declarat, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, că românii mai au de așteptat până vor vedea dovezile clare. Acesta a înaintat un nou termen, susținând că abia în „două-trei luni” va putea publica un raport complet care să justifice decizia luată.

În timp ce opinia publică așteaptă răspunsuri concrete, președintele insistă pe varianta influenței rusești, vorbind despre implicarea a patru companii de publicitate și despre o rețea de 20.000 de conturi de TikTok activate prin servere din Turcia. Cu toate acestea, el recunoaște că statul român nu are încă toate piesele din puzzle puse cap la cap pentru a le prezenta oamenilor, cerând și mai multă răbdare.

Recunoaște eșecul instituțiilor: „Nu avem o politică de apărare reală”

Interviul acordat presei străine scoate la iveală și o serie de recunoașteri îngrijorătoare privind capacitatea statului de a reacționa. Nicușor Dan a admis că, în acest moment, instituțiile din România sunt depășite de fenomenul știrilor false și nu pot detecta sau bloca rapid campaniile de dezinformare. „Sperăm să reușim acest lucru în următoarele șase luni”, a spus președintele, prelungind astfel starea de incertitudine.

Mai mult, șeful statului a făcut o radiografie dură a justiției, recunoscând practic eșecul luptei anticorupție din ultimul deceniu. El a afirmat că intensitatea anchetelor a scăzut semnificativ și că marile cazuri de corupție nu mai ajung în vizorul DNA, sugerând că recâștigarea încrederii cetățenilor va fi un proces de lungă durată.

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