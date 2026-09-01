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Politica· 1 min citire
Noi consultări pentru formarea guvernului: PSD, favorit să preia guvernarea, Bolojan își face bagajele
Publicat1 sept. 2026, 12:37
Actualizat1 sept. 2026, 12:41
SursăRealitate Plus
Nicușor Dan pregătește o nouă întâlnire cu liderii politici la Palatul Cotroceni pentru o serie de consultări informale înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale spun ca la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de prim ministru. Jurnalista Alessia Păcuraru a analizat scenariile vehiculate.
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