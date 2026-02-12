O rafinărie strategică Lukoil, atacată la 2.000 km de linia frontului VIDEO

Lovitură spectaculoasă a Ucrainei

Forțele armate ucrainene au executat un atac spectaculos cu drone asupra rafinăriei Lukoil din Ukhta (Republica Komi), situată la aproximativ 2.000 km distanță de Kiev. Acesta reprezintă al doilea atac major asupra unității din august 2025 și până în prezent, vizând un punct vital pentru aprovizionarea cu combustibil a regiunilor nordice ale Rusiei și a armatei ruse.

Incendiu de proporții și evacuări în masă la Ukhta

Guvernatorul regional, Rostislav Goldshtein, a confirmat izbucnirea unui incendiu în incinta rafinăriei, precizând totodată că, din informațiile preliminare, nu s-au înregistrat victime. Atacul a provocat o stare de alertă maximă în oraș:

Angajații fabricii, elevii din mai multe unități de învățământ și clienții centrului comercial „Yarmarka” au fost evacuați de urgență. Rosaviatsiya a anunțat închiderea imediată a aeroportului din Ukhta pentru a garanta siguranța zborurilor. Primarul Marina Metelyova a îndemnat populația la calm, dând asigurări că situația este sub controlul comandamentului de criză.

Lovitură la inima producției de bitum

Imaginile publicate de canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova surprind coloane uriașe de fum negru deasupra instalațiilor. Potrivit martorilor, cel puțin trei drone de atac din clasa „Liutîi” au lovit rafinăria.

O lovitură critică a vizat instalația de distilare atmosferică în vid (AVT), componentă modernizată în 2012 pentru o capacitate de 2 milioane de tone pe an. Avarierea acesteia ar putea paraliza nu doar producția de produse petroliere grele și bitum rutier, ci și întregul lanț de procesare secundară a rafinăriei, a cărei capacitate totală este estimată la 4-6 milioane de tone anual.

Volgograd - a doua rafinărie Lukoil lovită în aceeași zi

Simultan cu atacul din nord, o altă unitate strategică a grupului Lukoil a fost vizată: Lukoil-Volgogradneftepererabotka. Aceasta este cea mai mare rafinărie din regiunea Volgograd și un activ esențial al companiei, aflat sub sancțiuni americane încă din toamna anului trecut. Cu o capacitate imensă, de peste 15 milioane de tone de petrol pe an, unitatea din districtul Krasnoarmeysky reprezintă un pilon al exporturilor și al logisticii militare ruse.

Ucraina consideră rafinăriile „ținte legitime”

Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a subliniat în repetate rânduri că aceste rafinării sunt ținte legitime, deoarece furnizează combustibil direct mașinăriei de război ruse. Precedentul atac din 10 august 2025 asupra rafinăriei din Ukhta provocase deja scurgeri masive dintr-un rezervor de stocare și avariase unitatea de procesare a gazelor, demonstrând vulnerabilitatea infrastructurii energetice ruse chiar și la mii de kilometri distanță de linia frontului.