Scandalul gazelor americane: Guvernul Bolojan spune că nu a aprobat niciun acord pentru importul de GNL

Guvernul României respinge informațiile potrivit cărora la nivelul Cancelariei premierului Ilie Bolojan ar fi avut loc discuții cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberley Guilfoyle, privind achiziția de gaze naturale lichefiate americane.
Executivul precizează, într-un răspuns transmis marți, 29 septembrie, că nu a aprobat niciun document prin care România să se angajeze la cumpărarea de GNL din Statele Unite.
Precizările apar în contextul controversei privind presupusele discuții purtate de oficiali români cu reprezentanta diplomatică americană și al informațiilor apărute în presa internațională despre implicarea SUA în politica energetică a României.
Ce spune Guvernul despre Kimberley Guilfoyle
Executivul susține că nu au existat discuții între Cancelaria premierului și ambasadoarea SUA în Grecia.
„Nu comentăm informații provenite din surse sau speculații”, a transmis Guvernul, precizând că interlocutorul oficial al României în relația diplomatică cu Statele Unite este ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.
Guvernul mai subliniază că eventualele poziții exprimate de alte persoane sau instituții nu reprezintă automat poziția oficială a statului român.
Niciun document pentru cumpărarea de GNL
Un alt punct clarificat de Executiv vizează presupusele achiziții de gaze americane. Guvernul afirmă că nu a fost aprobat niciun document care să angajeze România în achiziții de gaze naturale lichefiate din Statele Unite.
Precizarea vine după apariția unor informații potrivit cărora achiziția de GNL american ar fi reprezentat unul dintre subiectele discutate în contextul promovării Coridorului Vertical de gaze.
România își acoperă cea mai mare parte din consum
Executivul argumentează că România are în prezent o producție internă importantă de gaze naturale.
Potrivit Guvernului, producția onshore acoperă peste 80% din consumul intern. Situația ar urma să se schimbe și mai mult odată cu intrarea în exploatare a proiectului Neptun Deep.
Conform estimărilor prezentate de Executiv, producția națională ar urma să se apropie de dublare, ceea ce ar permite României să își acopere integral consumul intern și să devină exportator net de gaze.
Disputa privind Coridorul Vertical
Controversa are legătură și cu proiectul Coridorului Vertical, o rută energetică destinată transportului gazelor din sud-estul Europei către România și mai departe către alte state din regiune.
Kimberley Guilfoyle a promovat în mod public proiectul, iar în luna martie s-a întâlnit la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu Bogdan Ivan, ministru al Energiei la acel moment. Ivan a negat ulterior că ar fi existat demersuri din partea sa pentru cumpărarea de gaze americane fără un mandat din partea Guvernului.
Sorin Grindeanu a afirmat, la rândul său, că discuțiile cu ambasadoarea americană au vizat Coridorul Vertical și nu încheierea unor contracte pentru achiziția de gaze.
Controversa a pornit de la o relatare din SUA
Disputa politică s-a intensificat după informațiile publicate în presa americană despre o discuție care ar fi avut loc în martie, la Atena, între Kimberley Guilfoyle și ministrul grec al Energiei.
Potrivit relatării respective, ambasadoarea ar fi făcut referire la posibilitatea ca SUA să influențeze schimbarea unor guverne. Avocatul acesteia a contestat descrierea discuției.
Informațiile au fost ulterior puse în legătură cu întâlnirile pe care Guilfoyle le-a avut cu politicieni români și cu dezbaterea privind importurile de gaze americane.
România nu confirmă existența unui acord
În acest moment, poziția oficială transmisă de Guvern este că nu există un document aprobat care să angajeze România la achiziția de GNL american și că nu au avut loc discuții între Cancelaria premierului și Kimberley Guilfoyle.
Separat, Romgaz a anunțat că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni asupra companiei pentru încheierea unor contracte de cumpărare sau vânzare de gaze, indiferent de sursa acestora.