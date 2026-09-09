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Se caută premier la Cotroceni. Patru nume sunt pe masa lui Nicușor Dan

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat9 sept. 2026, 07:53
Actualizat9 sept. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS

Partidele parlamentare ar putea fi convocate în această săptămână la consultări oficiale, înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze un nou prim-ministru. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, șeful statului ia în calcul organizarea discuțiilor cu formațiunile parlamentare în zilele următoare.

Consultările ar urma să aibă loc înaintea anunțului privind persoana pe care președintele o va propune pentru funcția de premier. Conform acelorași surse, desemnarea ar putea fi făcută spre finalul acestei săptămâni.

Mai multe nume, pe masa președintelui

Pentru funcția de prim-ministru sunt vehiculate mai multe variante. Printre numele aflate în discuție se numără Sorin Grindeanu, Gheorghe Piperea, Siegfried Mureșan și Luca Niculescu.

În acest moment, varianta unui premier tehnocrat, susținut politic de partidele parlamentare, ar rămâne scenariul considerat favorit în negocierile politice.

Decizia finală îi aparține președintelui, iar consultările cu partidele ar putea clarifica susținerea politică pentru viitorul șef al Guvernului.

Până la o eventuală convocare oficială la Cotroceni și la anunțul președintelui, numele vehiculate rămân variante aflate în discuție, potrivit surselor politice.

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