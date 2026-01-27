Singura condiție impusă Ucrainei pentru garanțiile de securitate

Principala solicitare a lui Donald Trump

Statele Unite ar fi transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate vor fi acordate doar dacă Kievul acceptă, în cadrul unui acord de pace cu Rusia, cedarea regiunii Donbas, scrie Financial Times, citând opt surse implicate în discuții. Informația, preluată de Reuters și Agerpres, a stârnit reacții imediate la Washington, unde oficialii americani resping categoric scenariul.

Potrivit publicației britanice, administrația americană s-ar arăta dispusă să ofere Ucrainei mai mult armament pentru perioada de după război, însă doar dacă forțele ucrainene se retrag din anumite zone din estul țării pe care încă le controlează. În paralel, Kievul insistă că nu va accepta nicio concesie teritorială fără garanții ferme de securitate.

Kievul, tot mai sceptic: „SUA se opresc de fiecare dată înainte de semnare”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că garanțiile americane sunt „100% gata”, iar el așteaptă doar stabilirea locului și datei semnării. Totuși, un oficial ucrainean de rang înalt a transmis pentru Financial Times că încrederea în angajamentul american scade.

Acesta afirmă că Washingtonul „se oprește de fiecare dată” când garanțiile ar trebui finalizate și că Ucraina nu poate accepta cedări teritoriale fără o confirmare clară din partea SUA.

Washingtonul respinge acuzațiile: „Complet fals”

Casa Albă a negat ferm informațiile. Anna Kelly, adjuncta secretarei de presă, a declarat că:

„Asta este complet fals. Singurul rol al guvernului SUA este să aducă cele două părți la masa negocierilor.”

O altă sursă familiarizată cu poziția americană a precizat că Washingtonul „nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale”, iar garanțiile de securitate depind exclusiv de acceptarea unui acord de pace de către ambele părți.

Kremlinul: „Problema teritorială rămâne fundamentală”

Moscova a transmis luni că orice acord de pace trebuie să includă recunoașterea revendicărilor teritoriale ale Rusiei. Kremlinul insistă că „problema teritorială este fundamentală”, ceea ce complică și mai mult negocierile.