Într-o schimbare majoră de poziție, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, Statele Unite vor permite Indiei, temporar, să cumpere petrol rusesc. Măsura controverasată complică și mai mult discuțiile privind negocierea unui armistițiu în Ucraina.

Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, la cote maxime: „Bietul Orban!”

Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au accentuat după arestarea a șapte cetățeni ucraineni în Ungaria, într-o anchetă pentru spălare de bani. Ca reacție, autoritățile de la Kiev le-au recomandat cetățenilor ucraineni să evite deplasările în Ungaria, invocând riscuri de securitate.

Conflictul dintre cele două țări este legat și de oprirea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba. Ucraina refuză reluarea tranzitului din motive politice, în timp ce premierul ungar Viktor Orban amenință că va bloca transporturile importante pentru Ucraina și susținerea financiară europeană acordată Kievului.

Disputa a generat declarații dure între liderii celor două state, iar relațiile dintre Budapesta și Kiev continuă să se deterioreze pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor legate de energie și politica regională.

Ungaria, acuzată de Ucraina că a luat „ostatici” șapte angajați ai unei bănci de stat

Tensiunile ditre Kiev și Budapesta au escaladat puternic după ce Ministerul de Externe al Ucrainei a acuzat Ungaria că a reținut „ostatici” șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank, care tranzitau teritoriul ungar în misiune oficială. Potrivit Kievului, aceștia transportau numerar și se deplasau între Austria și Ucraina atunci când au fost opriți de autoritățile ungare. Statutul lor actual nu este clar, iar Ucraina afirmă că nu poate lua legătura cu ei.

Budapesta nu a oferit încă o explicație oficială, însă presa ungară relatează că vehiculele au fost oprite într-o operațiune a centrului antiterorist TEK.

Incidentul are loc pe fondul unei crize diplomatice tot mai profunde între cele două țări, alimentată de oprirea conductei Drujba.