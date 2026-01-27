Trump face un pas înapoi la Minneapolis

Circa 3.000 de agenții ai serviciului au fost trimiși în oraș pentru a prinde migranții ilegali

Administrația Trump a făcut un pas înapoi și l-a retras din Minneapolis pe coordonatorul operațiunilor ICE.

Coordonatorul operațiunii anti-imigrație din orașul Minneapolis a fost retras pe fondul scandalului uriaș generat de uciderea a doi cetățeni americani, luna aceasta, de agenți ai serviciului imigrație ICE.

Sondajelor arată că tot mai puțini americanii sunt de acord cu modul în care administrația Trump gestionează migrația și tot mai mulți republicanii sunt îngrijorați că acest lucru ar putea să îi coste la alegerile parțiale din noiembrie.

Administrația Trump a făcut un pas înapoi și l-a retras din Minneapolis pe coordonatorul operațiunilor ICE, Gregory Bovino, care a fost și demis din funcție și urmează să se pensioneze în curând, transmite Reuters.

Tensiuni politice

Pe de altă parte, președintele Donald Trump a avut convorbiri telefonice atât cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, cât și cu primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, ceea ce reprezintă un alt semnal că administrația încearcă să detensioneze situația. Atât Walz, cât și Frey sunt membri ai Partidului Democrat și au criticat virulent modul în care este purtată operațiunea anti-imigrație a ICE din Minneapolis.

Incidente fatale și controverse privind dreptul la port-armă

Circa 3.000 de agenții ai serviciului au fost trimiși în oraș pentru a prinde migranții ilegali, iar în cursul operațiunilor ei au ucis doi cetățeni americani, ambii în vârstă de 37 de ani, ceea ce a declanșat un val de proteste, în condițiile în care autoritățile federale spun că agenții au acționat în legitimă apărare, dar imaginile arată că ei nu se aflau în pericol.

La ultimul astfel de incident a fost ucis un infirmier care avea asupra lui o armă deținută legal. Autoritățile au spus că nu ar fi trebuit să o poarte, ceea ce a dus la dispute cu grupurile pro-arme, printre cele mai puternice susținătoare ale Partidului Republican.

În plus, sondajele de opinie arată că susținerea pentru politica anti-imigrație a lui Donald Trump e la cel mai scăzut nivel de până acum în rândul alegătorilor republicani.

La toate acestea se adaugă critici venite de la tot mai multe celebrități și organisme, de la Katy Perry și Pedro Pascal, la Asociația Jucătorilor Profesioniști de Baschet din Statele Unite.